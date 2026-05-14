G. Nausėda: bet koks į Lietuvos teritoriją įskrendantis dronas yra grėsmė

„Bet koks įskrendantis dronas į Lietuvos teritoriją yra grėsmė, nes mes iš pradžių net nežinome, iš kur jis yra atsiųstas, kur jis yra paskirtas skristi ir kokios yra šito drono intencijos“, – ketvirtadienį vykusioje Suomijos ir Lietuvos prezidentų spaudos konferencijoje kalbėjo G. Nausėda.
„Man atrodo, kad yra daugiau nei akivaizdu, kad mūsų žmonių saugumas mums, kaip nepriklausomai valstybei, yra pirmaeilis uždavinys“, – akcentavo šalies vadovas.
Savo ruožtu Lietuvoje viešintis Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas teigė manąs, kad esame atsidūrę paradoksalioje situacijoje, kuomet norint apginti savo dangų nuo dronų atakų, reikia Ukrainos paramos.
„Paradoksalu, kad šiuo metu esame situacijoje, kurioje mes, norėdami aptikti, numušti ir apginti (savo oro erdvę nuo dronų – ELTA), jaučiame ypač didelį poreikį kooperuotis su Ukrainos oro gynybos pajėgomis“, – kalbėjo Suomijos prezidentas.
„Ir tai yra dalykas, ties kuriuo visi partneriai – ypač Rytinis ir Šiaurinės Rytų (NATO – ELTA) flangas – dirbame“, – akcentavo A. Stubbas.
Kaip skelbta, atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas G. Nausėda trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.
Situaciją komentavęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiuo klausimu taip pat laikėsi to paties požiūrio. Jo teigimu, prezidento pareiškimai atspindi aiškią Lietuvos poziciją, paneigiančią viešojoje erdvėje skleidžiamą Rusijos propagandą.
ELTA primena, kad pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.