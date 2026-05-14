G. Nausėda: Rusija dabar nėra pajėgi kariauti dviem frontais

„Mes ir vakar Bukarešto devyneto ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime kalbėjome kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu apie tai, kad Rusija nėra pajėgi kariauti dviem frontais, nes tame fronte, kuriame ji dabar kariauja, kalbėti apie kažkokią sėkmę tikrai netenka. Tas karas pačiai Rusijai pasidarė labai sunkus, nesėkmingas ir dėl to imtis naujų avantiūrų, kokioje vietoje jos bebūtų, būtų pražūtinga pačiai Rusijai“, – spaudos konferencijoje Prezidentūroje kalbėjo šalies vadovas.
Taip jis kalbėjo pasirodžius informacijai, kad Rusija plečia karinius pajėgumus prie NATO sienų ir susiklosčius palankioms sąlygoms galėtų nuspręsti pulti Aljanso šalis, bet patikimas atgrasymas galėtų tam užkirsti kelią. Apie tai praėjusią savaitę kalbėjo Federalinės saugumo politikos akademijos (BAKS) prezidentas, Bundesvero generolas majoras Wolfasas Jürgenas Stahlas.
Vis tik G. Nausėdos teigimu, režimui susiduriant su iššūkiais, provokacijų tikimybė išlieka. Todėl, pasak prezidento, būtina stiprinti Aljanso pajėgumus.
„Žinoma, kuomet režimas pradeda braškėti, provokacijų galimybės atmesti negalime. Štai kodėl mes tikrai labai intensyviai stengiamės, kaip įmanoma greičiau stipriname savo oro gynybą, stengiamės pritraukti sąjungininkus, organizuojame bendras pratybas su Lenkija Suvalkų koridoriui apginti“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė šalies vadovas.
„Darbas vyksta visu tempu ir tikrai manau, kad svarbiausia yra sukurti atgrasymo sieną, efektą, kuris leistų išvengti aplink mus esančių nedraugiškų valstybių pagundų pabandyti mūsų stiprybę. Padarykime taip, kad mūsų stiprybė būtų tokia akivaizdi, aš kalbu apie visą NATO, kad tiesiog niekam nekiltų pagundų jos testuoti, bandyti“, – pabrėžė jis.
Suomijos prezidentas: labai mažai tikėtina, kad Rusija pultų NATO valstybę
Savo ruožtu Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas sako, jog „labai mažai tikėtina“, kad Rusija sieks išbandyti 5-ąjį NATO straipsnį. Tačiau, pasak A. Stubbo, Kremlius ir toliau naudos provokacijas prieš Aljanso valstybes.
„Tačiau Rusija ir toliau bandys imtis veiksmų, kurie nepasiekia 5-ojo (NATO – ELTA) straipsnio. Ir tai galima apibrėžti, kaip hibridinį puolimą, sabotažą, kabelių pjaustymą, oro erdvės pažeidimus ir taip toliau“, – spaudos konferencijoje Vilniuje kalbėjo A. Stubbas.
„Ar aš tikiu 5-uoju straipsniu? Suomija yra NATO narė trejus metus ir nemačiau jokių požymių, kad būtų nors kiek nuleista kartelė dėl kolektyvinės gynybos straipsnio“, – sakė jis.
5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis numato, kad valstybės narės susitaria, kad vienos ar kelių jų ginkluotas užpuolimas bus laikomas visų jų užpuolimu.
ELTA primena, kad anksčiau ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte yra sakęs, kad Rusija, koordinuodama pastangas su Kinija, Šiaurės Korėja ir Iranu, atkuria savo karines pajėgas greičiau nei buvo tikėtasi ir per kelerius metus gali būti pasirengusi karinei agresijai prieš NATO šalis.
Gitanas NausėdaRusijakaras Ukrainoje
