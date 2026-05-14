J. Olekas kratas pas „aušriečius“ vertina blogai, bet kartoja – koalicija dirbs, kol galės daryti darbus

Kelissyk apie koalicinę ateitį žurnalistų perklaustas „socdemas“ tvirtino, kad svarbiausia yra Seimo priiminėjami sprendimai ir darbai. O ar teisėsaugos atlikti procesiniai veiksmai turės įtakos, svarstant koalicijos likimą, J. Olekas tiesiai neatsako – tik pastebi, kad tokie epizodai bus apsvarstyti.
„Blogai vertinu, kad tokie dalykai vyksta. Iš tikrųjų, tai neprisideda prie mūsų institucijos autoriteto ir pagarbos. Bet reikia laukti, kada bus rezultatas, nes yra nekaltumo prezumpcija. Bet dar kartą sakau – iš tikrųjų, būtų žymiai geriau priiminėti įstatymus, skelbti žmonėms, o ne sulaukti tokių įtarimų ir patikrinimų“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė J. Olekas.
Kaip kratos keičia „socdemų“ svarstymus dėl dabartinės koalicijos ateities?
„Keičia, kad tenka visiems šešėlis. Visiems tenka – tiek pačiai Seimo institucijai, tiek ir mums visiems kitiems“, – kalbėjo jis, sutikdamas, kad žinia apie teisėsaugos atliktus procesinius veiksmus prisidės prie diskusijų apie valdančiosios daugumos sudėtį.
„Kiekviena žinia, kuri mus pasiekia, verčia mąstyti. Mes kiekvieną kartą turime pasižiūrėti, kas darosi ir kokie sprendimai gali tokiu atveju“, – sakė J. Olekas.
Vis tik, ar svarstymai taps realiais socialdemokratų sprendimais? Seimo pirmininkas kalba aptakiai ir kartoja, kad svarbiausia, jog koalicija vykdytų įsipareigojimus Lietuvos žmonėms.
„Čia (...) nėra žinia, kuri sustiprina, kuri pakelia autoritetą. Bet, žinia, kuri meta šešėlį. Be abejo, visi tie dalykai gula sluoksnis po sluoksnio ir daro savo įtaką“, – dėstė jis.
Tačiau kiek, paties Seimo pirmininko žodžiais tariant, sluoksnių dar gali būti?
„Kas žino – gyvenime visko būna, niekas nežino, kada kas nors pasikeičia“, – samprotavo jis.
„Mes vertiname visus dalykus, nes, mano supratimu, arba mes galime dirbti Lietuvos žmonėms, ką mes pasižadėjome, daryti tuos darbus, arba ne. Tai kol kas man atrodo, mes juos darome. Atsakomybė tiems žmonėms, kurie galbūt pažeidė įstatymus ar atliko neteisingas veikas, krenta ant jų. Jeigu bus įrodyta, kad jie iš tikrųjų tą atliko, tai tada, be abejo, bus sprendimai. Bet šiandien mes turime įtarimus, kratas, kurie, dar kartą sakau, meta šešėlį, nėra malonūs“, – tęsė jis.
Pastebėjus, kad pažeidimus dėl „Nemuno aušros“ lyderių automobilių nuomos partijai fiksavo ir Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), J. Olekas kartojo tą patį: „Mes dirbsime. Mes nelaukiame, mes dirbame savo darbus“.
„Kol mes galėsime tuos gerus darbus daryti, tol mes juos ir darysime“, – dar kartą pabrėžė Seimo pirmininkas.
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, FNTT ketvirtadienį atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir „Nemuno aušros“ būstinėje.
Vėliau FNTT patvirtino, jog pareigūnai atliko kratą ir R. Žemaitaičio namuose.
Tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai. Tyrimas pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją.
Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
Ketvirtadienio rytą paklaustas, ar teisėsaugos veiksmai gali reikšti, kad „aušriečiai“ trauksis iš koalicijos, pats R. Žemaitaitis tikino, kad tam reikalo nėra.
„O ko čia trauktis? Tai yra elementarus procesinis veiksmas – taip, kaip pas Gintautą Palucką, taip, kaip pas kitus. Sutikrinti dokumentų autentiškumą, tikrumą. Darbo su koalicija, matyt, jokio nėra“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
Pareigūnai iš R. Žemaitaičio namų išsinešė ir kai kuriuos jo daiktus – du telefonus ir kompiuterius.
