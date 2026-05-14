N. Grunskienei – itin garbingas Ukrainos valstybinis apdovanojimas

2026 m. gegužės 14 d. 08:36
Praėjusią savaitę Kyjive viešėjusiai Lietuvos generalinei prokurorei Nidai Grunskienei buvo įteiktas itin garbingas Ukrainos valstybinis apdovanojimas – III laipsnio Kunigaikštienės Olgos ordinas.
Šis apdovanojimas Lietuvos prokuratūros vadovei skirtas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dekretu už asmeninį indėlį stiprinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, paramą Ukrainos suverenitetui bei nenuilstamą darbą tiriant agresoriaus įvykdytus karo nusikaltimus, skelbia Generalinė prokuratūra.
Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios Lietuvos prokuratūra yra viena iš lyderių tarptautinėje bendruomenėje siekiant teisinės atsakomybės už Ukrainoje vykdomus karo nusikaltimus.
Lietuva buvo viena iš pirmųjų valstybių, pradėjusių ikiteisminį tyrimą dėl agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, aktyviai remia Specialiojo tribunolo steigimo idėją, yra delegavusi Lietuvos prokurorus darbui Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūroje bei Tarptautiniame agresijos nusikaltimo persekiojimo centre.
Lietuvos prokurorai ir ekspertai ne kartą vyko į Ukrainą, kur kartu su vietos kolegomis dalyvavo procesiniuose veiksmuose renkant įrodymus, fiksuojant nusikaltimų vietas ir apklausiant liudytojus, taip pat teikia įvairią paramą deokupuotose teritorijose dirbantiems kolegoms bei žuvusių Ukrainos prokurorų šeimoms.
Generalinė prokurorė N. Grunskienė nuolat ir aktyviai dalyvauja specialios jungtinės tyrimų grupės (JIT), kuri buvo įsteigta bendradarbiaujant su Eurojustu, veikloje. Įvertinant Lietuvos prokuratūros indėlį į specialios jungtinės tyrimų grupės veiklą, net du JIT koordinaciniai pasitarimai vyko Vilniuje.
„Su ypatingu jauduliu ir pagarba priėmiau šį apdovanojimą, kuris, mano įsitikinimu, priklauso visiems Lietuvos prokurorams, tyrėjams ir ekspertams. Jie kasdien dirba tam, kad kiekvienas karo nusikaltėlis sulauktų pelnyto atlygio. Mūsų įsipareigojimas padėti Ukrainos kolegoms išlieka nepajudinamas – sieksime teisingumo iki pergalės“, – pabrėžia generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Kunigaikštienės Olgos ordinas – tai 1997 m. įsteigtas Ukrainos valstybinis apdovanojimas, skirtas moterims už išskirtinius nuopelnus valstybės, mokslo, švietimo, kultūros ir kitose visuomeninės veiklos srityse.
Ingrida Steniulienė (ELTA)
