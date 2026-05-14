Per FNTT kratą R. Žemaitaičio namuose – ir vaiko teisių gynėjai: kodėl atvyko?

„Normalus dalykas – pareigūnai paėmė dokumentus pasižiūrėti, ar atitinka dokumentai, kurie yra pateikti (...). Tokia ir procedūra“, – ryte šalia savo namų žurnalistams sakė R. Žemaitaitis, komentuodamas vykdomas kratas.
Jis leido suprasti, kad jo namuose be pareigūnų taip pat apsilankė ir vaiko teisių gynėjai.
„Pagal procedūrą tai yra natūralus dalykas – jeigu namuose yra nepilnamečių vaikų, tai vaiko teisių tarnyba turi žiūrėti, ar nepažeidžiamos vaikų teisės, pagal mūsų tą įstatymą, priimtą užpraeitos kadencijos. Tai viskas labai tvarkinga“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Smagiu rytu FNTT apsilankymą įvardijęs R. Žemaitaitis tikina, kad nieko nebuvo rasta: padarėme buhalterinę klaidą
Kad vaiko teisių gynėjai iš tiesų lankėsi „aušriečių“ lyderio namuose, patvirtino ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai.
„Vaiko teisių gynėjai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis. Tais atvejais, kai yra vykdomos kratos ir namuose yra nepilnamečių vaikų, procese dalyvauja ir vaiko teisių gynėjai.
Mūsų tikslas yra įsitikinti, kad vaikams kratos metu yra saugu, kad nėra pažeidžiamos jų teisės. Tad ir šiuo minimu atveju vaiko teisių gynėjai dalyvavo procese“, – Lrytas nurodė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius.
Primename, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, FNTT ketvirtadienį atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Vėliau FNTT patvirtino, jog pareigūnai atliko kratą ir R. Žemaitaičio namuose. Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
Ryte paklaustas, ar šio ryto įvykiai gali reikšti, kad „aušriečiai“ trauksis iš koalicijos, pats R. Žemaitaitis tikino, kad tam reikalo nėra.
„O ko čia trauktis? Tai yra elementarus procesinis veiksmas – taip, kaip pas Gintautą Palucką, taip, kaip pas kitus. Sutikrinti dokumentų autentiškumą, tikrumą. Darbo su koalicija, matyt, jokio nėra“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
Pareigūnai iš R. Žemaitaičio namų išsinešė ir kai kuriuos jo daiktus – du telefonus ir kompiuterius.
„Manau, šiandien arba rytoj. Duomenis turi sutikrinti. Sakau – šešiolikos, aštuoniolikos, dvidešimties metų istorijos – įsivaizduokite, vien nuotraukų pas mane yra 22 tūkstančiai“, – paklaustas, kada atgaus pareigūnų paimtus daiktus, sakė R. Žemaitaitis.
Pasak „aušriečių“ vedlio, tam kompiuteriai ir buvo paimti, kad būtų galima išsiaiškinti, ar visos sutartys, dokumentai yra originalūs. Paimti daiktai, pridūrė R. Žemaitaitis, yra tiek asmeniniai, tiek „seiminiai“.
Kiek prieš 11 valandą „Nemuno aušros“ lyderis atvyko ir į Seimą – komentarą apie ryto įvykius netrukus pateikė ir čia.
„Kai tu neturi nieko nuslėpęs, nieko padėjęs, tai nelabai ką tu ir rasi“, – aiškino R. Žemaitaitis.
„Kiekvieną dieną FNTT atlieka po dešimt tokių dalykų – įmonėse, juridiniuose asmenyse, bet kur kitur“, – tikino jis.
