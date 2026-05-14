Į Seimą po FNTT pareigūnų vizito atvykęs R. Žemaitaitis: kai neturi nieko nuslėpęs, nelabai ką ir rasi

„Normalus dalykas – pareigūnai paėmė dokumentus pasižiūrėti, ar atitinka dokumentai, kurie yra pateikti (...). Tokia ir procedūra“, – ryte šalia savo namų sakė R. Žemaitaitis.
Paklaustas, ar šio ryto įvykiai gali reikšti, kad „aušriečiai“ trauksis iš koalicijos, politikas tikino, kad tam reikalo nėra.
„O ko čia trauktis? Tai yra elementarus procesinis veiksmas – taip, kaip pas Gintautą Palucką, taip, kaip pas kitus. Sutikrinti dokumentų autentiškumą, tikrumą. Darbo su koalicija, matyt, jokio nėra“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
Po FNTT kratų – R. Žemaitaičio komentaras: atsakė, ar trauksis iš koalicijos
Pareigūnai iš R. Žemaitaičio namų išsinešė ir kai kuriuos jo daiktus – du telefonus ir kompiuterius.
„Manau, šiandien arba rytoj. Duomenis turi sutikrinti. Sakau – šešiolikos, aštuoniolikos, dvidešimties metų istorijos – įsivaizduokite, vien nuotraukų pas mane yra 22 tūkstančiai“, – paklaustas, kada atgaus pareigūnų paimtus daiktus, sakė R. Žemaitaitis.
Susiję straipsniai
Pasak „aušriečių“ vedlio, tam kompiuteriai ir buvo paimti, kad būtų galima išsiaiškinti, ar visos sutartys, dokumentai yra originalūs.
Paimti daiktai, pridūrė R. Žemaitaitis, yra tiek asmeniniai, tiek „seiminiai“.
Iš namų – tiesiai į Seimą
Kiek prieš 11 valandą „Nemuno aušros“ lyderis atvyko ir į Seimą – komentarą apie ryto įvykius netrukus pateikė ir čia.
„Kai tu neturi nieko nuslėpęs, nieko padėjęs, tai nelabai ką tu ir rasi“, – aiškino R. Žemaitaitis.
„Kiekvieną dieną FNTT atlieka po dešimt tokių dalykų – įmonėse, juridiniuose asmenyse, bet kur kitur“, – tikino jis.
Visgi žurnalistams patikslinus, kad Seimo narių teisėsauga kasdien nekrato, R. Žemaitaitis iš karto pradėjo vardinti ir kitų politikų pavardes.
„Tai žiūrėkit – pas Jukną buvo, pas Saulių Skvernelį buvo, pas Gintauto Palucko brolį buvo, pas Starkevičių buvo. Kiek dar vardinti Seimo narių? Dar kokių 50 rasit.
Tą patį jūs darytumėt – yra skundas, reikia paimti dokumentus, reikia įvertinti aplinkybes. Procedūra yra. Aš manau, kad tik įsitikins, kad kompiuterių duomenys ir esantys duomenys šičia atitinka“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Paklaustas, tai ar sukčiavo, ar ne, jis atsakė: „Kaip žinote – ne“.
R. Žemaitaičio namuose – pareigūnų kratos: vaizdai iš įvykio vietos
„Aš nežinau, kiek dar žurnalistų nušvietė mano važiavimą po Lietuvą – tai sakyti, kad „Nemuno aušra“ nevažiavo po Lietuvą, nekūrė skyrių – nežinau, kokio dar reikia būti kvailumo, kad tą dalyką bandytum įrodinėti“, – dėstė R. Žemaitaitis.
Jis taip pat patikino, kad visus partijos skyrius pats apvažiavo po tris-penkis kartus.
„Vakarų Lietuvoje, kur Daivai (Petkevičienei, – aut. past.) buvo pavesta, rezultatai geriausi. Ką čia dar įrodinėti?“ – klausė politikas.
R. Žemaitaitis įsitikinęs, kad partija padarė tik vieną buhalterinę klaidą, bet ji esą ištaisyta.
„Mes padarėme klaidą buhalteriškai, kada mes neturėjome finansininkės, ir tada auditas atliko ir sako: jūs neuždėjote varnelės, tai mes tą padarėme, kaip dabar vyksta dėl Laisvės partijos narių – irgi lygiai toks pat VRK patikrinimas.
Klaida yra mūsų, ją galima per metus ištaisyti, tai mes ją iš karto ištaisėme“, – dėstė „aušriečių“ pirmininkas.
Primename, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, FNTT ketvirtadienį atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Vėliau FNTT patvirtino, jog pareigūnai atliko kratą ir R. Žemaitaičio namuose.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.