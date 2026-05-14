Po kratų pas „aušriečius“ – pirmosios Seimo narių reakcijos: nustebino blogąja prasme

„Kaip galima vertinti, aišku blogai vertiname. Nustebino, be abejo, bet ta blogąja prasme“, – Eltai teigė O. Leiputė.
Pasak jos, šioje situacijoje socialdemokratai laukia teisėsaugos informacijos.
„Viešojoje erdvėje ši informacija sklando. Girdėjome ir žinome, kad Seimo rūmuose yra atliekamos kratos“, – tikino O. Leiputė.
„Nemuno aušros“ būstinėje vykdomos kratos: pasidalijo vaizdais iš įvykio vietos
„Dėl automobilių nuomos laukiame oficialaus pranešimo iš tarnybų. Aišku, jis nebus labai išsamus, bet, matyt, bus pateikiama informacija“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, FNTT patvirtino, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį atliekamos kratos parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Susiję straipsniai
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos minėtų politikų darbo vietose Seime ir „Nemuno aušros“ būstinėje vykdomos, atliekant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
R. Duchnevičius apie kratas pas „aušriečius“: tai turės neigiamų pasekmių koalicijai
Pareigūnų kratos pas „aušriečius“ pridėtinės vertės koalicijai neneša, sako LSDP pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Anot jo, FNTT atliekami procesiniai veiksmai turės įtakos ir svarstant dėl dabartinės valdančiosios daugumos ateities.
„Šitas, aišku, veiksmas, kurį mes šiandien matome, jis tikrai, man atrodo, irgi yra rimtas procesinis veiksmas, kuris gali turėti įtakos tam tikrų sprendimų priėmimams ar diskusijoms“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Duchnevičius.
„Pridėtinės vertės koalicijai, aišku, tokie veiksmai neneša, tai tikiuosi, kad mes šitą irgi aptarsime“, – pridūrė jis.
Pasak Vilniaus rajono mero, „socdemai“ pasitiki teisėsaugos institucijomis ir neabejoja, kad FNTT ėmėsi veiksmų turint tam rimto pagrindo.
Jo teigimu, pareigūnai toliau tiria istoriją dėl „aušriečių“ automobilių nuomos partijai, tad, politiko manymu, veikiausiai FNTT reikia papildomų dokumentų tyrimui tęsti.
„Trūksta kažkokios informacijos ar dokumentų, kad tyrimas būtų tęsiamas ir tie procesiniai veiksmai yra sankcionuoti, turbūt, kad susirinktų tą informaciją, kuri yra reikalinga“, – samprotavo jis.
Klausiamas apie valdančiosios koalicijos ateitį, R. Duchnevičius kalbėjo aptakiai – priminė, kad naujai išrinkta „socdemų“ vadovybė turi apsispręsti ir įvertinti visus galimus scenarijus, visus pliusus ir minusus. Tačiau, pasak jo, sprendimai bus kolektyviniai.
„Šitą mes padarysime ir aš manau, kad tai bus artimiausiu metu, kad nebūtų tų nežinomųjų“, – pridūrė jis, akcentuodamas, kad, jo nuomone, kratos pas „Nemuno aušros“ lyderius situaciją kreips į neigiamą pusę.
„Manau, kad tai turės neigiamų pasekmių“, – pabrėžė R. Duchnevičius.
Premjerės patarėjas: pasitikime teisėsaugos darbu
Savo ruožtu premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigia, kad Vyriausybės vadovė pasitiki teisėsaugos institucijų darbu.
„Pasitikime teisėsaugos institucijų darbu, neabejojame jų kompetencija ir tuo, kad visi sprendimai bei vertinimai bus priimami tinkamai. Platesni komentarai apie tyrimą bus galimi tuomet, kai teisėsauga pateiks išvadas“, – komentare Eltai teigia I. Dobrovolskas.
„Tokios situacijos ir viešojoje erdvėje matoma informacija toliau prisideda prie visuomenės nepasitikėjimo politika ir politikais augimo. Neigiamas fonas politikai šiuo metu yra akivaizdus“, – akcentuoja jis.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Nemuno aušraRemigijus ŽemaitaitisDaiva Petkevičienė
Rodyti daugiau žymių