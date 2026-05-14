Po žinios apie Pentagono sprendimą – R. Kauno reakcija

„Lenkija, Baltijos valstybės visada buvo ir yra minimos kaip pavyzdinės sąjungininkės, atitinkančios tiek NATO, tiek Amerikos keliamus standartus. Ta pozicija nėra pasikeitusi, todėl laukiame patikslinimo, kaip toliau viskas bus“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
Pasak jo, šiuo metu turima informacijos, kad JAV pajėgų rotacija yra pristabdyta, siekiant įvertinti pokyčius Vokietijoje.
„Šiuo metu vyksta rotacija. (...) Rotacija buvo pristabdyta siekiant įvertinti, kaip JAV savo pajėgas išdėstys Europoje. Kol kas tokia informacija“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad JAV Gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus.
„The Wall Street Journal“ cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės (EUCOM) ir kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai.
Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę devynių mėnesių rotaciją.
JAV kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas.
