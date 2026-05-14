Lietuvos dienaAktualijos

Prie I. Ruginienės komandos jungiasi R. Gorbačiovas: kuruos strateginės komunikacijos klausimus

2026 m. gegužės 14 d. 14:19
Nuo ketvirtadienio darbą ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės komandoje pradeda buvusios Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės kabinete dirbęs Rosvaldas Gorbačiovas. Jis bus atsakingas už strateginės komunikacijos klausimus.
Daugiau nuotraukų (1)
„R. Gorbačiovas yra vadovavęs didžiųjų Lietuvos įmonių korporacinių reikalų, komunikacijos ir viešųjų ryšių padaliniams, dirbęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) komunikacijos vadovu, vadovavęs „Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai“, ėjęs ministro pirmininko atstovo spaudai, finansų ministro patarėjo ryšiams su visuomene, prezidento patarėjo ir Spaudos tarnybos vadovo pareigas, yra buvęs informacinių televizijos laidų redaktoriumi, vedėju“, – teigiama pranešime.
Pažymima, jog R. Gorbačiovas daugiausia patirties yra sukaupęs strateginės komunikacijos, viešųjų ryšių, krizių komunikacijos ir žiniasklaidos srityse.
Tuo metu praėjusią savaitę prie premjerės komandos prisijungė ir Vydūnas Trapinskas, kuruojantis investicinės aplinkos ir konkurencingumo klausimus.
Susiję straipsniai
Po nerimą sukėlusios apklausos – šešių vaikų mamos verdiktas: „Žmonės taip išmoko – kam man čia reikia to vargo?“

Po nerimą sukėlusios apklausos – šešių vaikų mamos verdiktas: „Žmonės taip išmoko – kam man čia reikia to vargo?“

Už uždarų durų „socdemų“ priremtas K. Budrys pripažino: iš JAV atsiranda spaudimas dėl Baltarusijos

Už uždarų durų „socdemų“ priremtas K. Budrys pripažino: iš JAV atsiranda spaudimas dėl Baltarusijos

Po kratų pas „aušriečius“ – pirmosios Seimo narių reakcijos: nustebino blogąja prasme

Po kratų pas „aušriečius“ – pirmosios Seimo narių reakcijos: nustebino blogąja prasme

V. Trapinskas iki šiol dirbo „Investuok Lietuvoje“. Ten jis vadovavo Užsienio talentų plėtros departamentui. Anksčiau jis šioje organizacijoje yra dirbęs Talentų plėtros komandos vadovu ir investicinės aplinkos ekspertu.
Jis taip pat buvo Klaipėda ID (buvusios Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros) valdybos narys, vadovavo Jaunimo reikalų agentūrai.
Apie tai, jog prie I. Ruginienės komandos turėtų prisijungti buvęs Graužinienės patarėjas, gegužės pradžioje pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Skelbta, jog R. Gorbačiovas anksčiau yra dirbęs buvusio prezidento Rolando Pakso komandoje, taip pat ėjo buvusio finansų ministro Rimanto Šadžiaus patarėjo pareigas.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Rosvaldas Gorbačiovas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.