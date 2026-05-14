Prie I. Ruginienės komandos jungiasi R. Gorbačiovas: kuruos strateginės komunikacijos klausimus

„R. Gorbačiovas yra vadovavęs didžiųjų Lietuvos įmonių korporacinių reikalų, komunikacijos ir viešųjų ryšių padaliniams, dirbęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) komunikacijos vadovu, vadovavęs „Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai“, ėjęs ministro pirmininko atstovo spaudai, finansų ministro patarėjo ryšiams su visuomene, prezidento patarėjo ir Spaudos tarnybos vadovo pareigas, yra buvęs informacinių televizijos laidų redaktoriumi, vedėju“, – teigiama pranešime.
Pažymima, jog R. Gorbačiovas daugiausia patirties yra sukaupęs strateginės komunikacijos, viešųjų ryšių, krizių komunikacijos ir žiniasklaidos srityse.
Tuo metu praėjusią savaitę prie premjerės komandos prisijungė ir Vydūnas Trapinskas, kuruojantis investicinės aplinkos ir konkurencingumo klausimus.
Susiję straipsniai
V. Trapinskas iki šiol dirbo „Investuok Lietuvoje“. Ten jis vadovavo Užsienio talentų plėtros departamentui. Anksčiau jis šioje organizacijoje yra dirbęs Talentų plėtros komandos vadovu ir investicinės aplinkos ekspertu.
Jis taip pat buvo Klaipėda ID (buvusios Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros) valdybos narys, vadovavo Jaunimo reikalų agentūrai.
Apie tai, jog prie I. Ruginienės komandos turėtų prisijungti buvęs Graužinienės patarėjas, gegužės pradžioje pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Skelbta, jog R. Gorbačiovas anksčiau yra dirbęs buvusio prezidento Rolando Pakso komandoje, taip pat ėjo buvusio finansų ministro Rimanto Šadžiaus patarėjo pareigas.