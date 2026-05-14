R. Puchovičius nežino, dėl ko pas „aušriečius“ apsilankė FNTT: pas mane jokios kratos nevyksta

R. Puchovičius žurnalistams Seime tikino, kad dėl teisėsaugos pareigūnų vizito jam pačiam dar „niekas nėra žinoma“.
„Kas parašyta, pusė yra primeluota, kad pas mane kažkokios kratos vyksta. Galiu patvirtinti, kad pas mane jokių kratų nevyksta – ramiai einu į posėdį, į frakciją, toliau eisime darbuotis. Dėl kitų žmonių, kas vyksta, negaliu pakomentuoti“, – aiškino „aušrietis“.
Žurnalistams pasitikslinus, ar ieškoma dokumentų dėl partijos nuomotų automobilių, parlamentaras atsakyti negalėjo.
„Kol kas man niekas nieko nesako – turbūt vyksta kažkokie tyrimai. Kai bus aiškiau, tada pakomentuosiu“, – pridūrė R. Puchovčius,
Jis taip pat tikino nežinantis, kur šiuo metu yra partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
„Jokių kratų, jokių orderių, jokių dokumentų man niekas neparodė – atvedė kanceliarija pareigūnus ir jie atlieka savo darbą.
Tikrai man nieko nesakė, turbūt jie neturi man nieko sakyti, aš nieko ir neklausiau“, – kalbėjo Seimo narys.
R. Puchovičius nurodė, kad FNTT pareigūnai dirba ir R. Žemaitaičio kabinete, ir frakcijos patalpose.
„Gali būti, kad ir tas gali būti dalykas. Reiškia, dėl automobilių. Bet turbūt mes visi žinome, visa Lietuva žino, kad R. Žemaitaitis nuomoja tą automobilį ir tikrai su juo keliavo po Lietuvą.
Turbūt vaikai penktoj klasėj matė, kad R. Žemaitaitis visą laiką keliavo po Lietuvą“, – paklaustas, ar pareigūnai apsilankė dėl automobilių nuomos klausimų, kalbėjo „aušrietis“.
Paskutinį kartą R. Puchovičius tikino su partijos pirmininku kalbėjęsis trečiadienį vakare. Dabar su juo susisiekti nebandė.
„Pas mus yra frakcija, tai yra trys kabinetai – mano, Tado Sadauskio ir R. Žemataičio. Tai nei pas mane, nei pas Tadą nieko nevyksta“, – sakė R. Puchovičius.
Kaip jau skelbta anksčiau, „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime ketvirtadienį atliekamos kratos.
Tai užfiksavo vietoje dirbanti Eltos žurnalistė. Vėliau tai patvirtino ir FNTT pareigūnai. Be to, tarnybos teigimu, kratos atliekamos ir „Nemuno aušros“ partijos būstinėje.
Eltos žiniomis, kratas darantys FNTT pareigūnai gali užtrukti nuo kelių valandų iki pusdienio.
Iš pradžių pareigūnai užfiksuoti įeinantys ir į „Nemuno aušros“ vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinetą, tačiau pats parlamentaras tikina jog pas jį jokios kratos kabinete nevyksta.
