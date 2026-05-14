Seimas linkęs pritarti VSD pranešėjo komisijos išvadų naikinimui

Šią iniciatyvą palaikė 61, prieš balsavo – 12, susilaikė 8 Seimo nariai.
Šis klausimas turėjo būti svarstomas antradienį vykusiame Seimo posėdyje, tačiau parlamentarai nutarė padaryti pertrauką.
Toks sprendimas priimtas po to, kai Seimas pritarė konservatoriaus Mindaugo Lingės siūlymui vadinamosios pranešėjo komisijos surinktą medžiagą saugoti neribotą laiką.
Iniciatyvai naikinti komisijos išvadas Seimas po pateikimo pritarė gruodį.
NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius kartu su nariais Pauliumi Visocku ir Tomu Martinaičiu parengė siūlymą naikinti vadinamosios VSD pranešėjo komisijos išvadas.
Pats R. Sinkevičius tuomet tikino, kad šia iniciatyva siekiama įgyvendinti KT nutarimą.
ELTA primena, kad KT yra konstatavęs, jog Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti VSD pranešėjo informaciją ir vėliau patvirtintos šios tyrimo išvados prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
Nurodyta, kad formuodamas komisiją ir jai skirtas užduotis bei patvirtindamas jos išvadas, parlamentas pažeidė iš Konstitucijos kylančius atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
2024 metų birželį Seimas pritarė VSD pranešėjo istoriją nagrinėjusios ir aštrias politines diskusijas įžiebusios parlamentinio tyrimo komisijos išvadoms.
Po kelis mėnesius trukusių analizių ir keliolikos pareigūnų liudijimų konstatuota, jog tuometis VSD vadovas Darius Jauniškis talkino tuometiniam kandidatui Gitanui Nausėdai, rinkdamas žvalgybinę informaciją apie jo aplinką. Seimo nariai daro išvadą, kad VSD direktorių medžiaga apie kandidato aplinką pasiekė per patį G. Nausėdą arba jo pavedimu veikusį asmenį. Taip pat nurodoma, kad departamente surinkta informacija galėjo būti atskleista ir pačiam G. Nausėdai.
Tuo metu atsakinėti į komisijos pateiktus klausimus atsisakęs prezidentas, parlamentarų nuomone, kliudė Seimui vykdyti savo pareigas ir pažeidė Konstituciją bei priesaikos nuostatas gerbti ir vykdyti įstatymus.
Parlamentinis tyrimas metė šešėlį ir ant Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovo Lino Pernavo, kuris, kaip teigiama išvadose, piktnaudžiavo savo pareigomis, atsisakydamas pateikti komisijai kriminalinės žvalgybos tyrimo metu surinktą informaciją bei klaidindamas komisijos narius.
Tyrimo išvadose taip pat skelbiama, jog parlamentinio tyrimo metu paaiškėjo, kad VSD tyrė galimus pažeidimus, finansuojant tuomečio kandidato G. Nausėdos rinkiminę kampaniją.
Taip pat išsiaiškinta, jog G. Nausėda bei jo rinkiminio štabo nariai 2018–2019 m. palaikė ryšius su baltarusiškų trąšų verslo atstovais, su jais susitikinėdavo, o tapęs šalies vadovu šiuos asmenis kviesdavo į Prezidentūroje vykusius renginius.
Pažymima, jog komisijai liudiję aukštas pareigas Prezidentūros kanceliarijoje einantys G. Nausėdos komandos nariai šią informaciją nuslėpė.
Tyrimo komisija įvertino ir pažeidimus dėl pranešėjo Tomo Gailiaus atskleistos tapatybės – konstatuojama, jog už tai yra tiesiogiai atsakingas VSD direktorius D. Jauniškis.
KT pripažinus, kad komisijos sudarymą numatantis Seimo nutarimas prieštarauja Konstitucijai, antikonstituciniu pripažintas ir jos išvadas patvirtinantis parlamento nutarimas.