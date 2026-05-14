Seimas paskyrė M. Bajorą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju

Slaptame balsavime už jo kandidatūrą pasisakė 55 parlamentarai, 5 balsavo prieš, susilaikė 1 Seimo narys.
Jo kandidatūra parlamentui buvo pristatyta balandžio pabaigoje.
Dekretą, kuriuo Seimui pateikė M. Bajoro kandidatūrą, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė balandžio 8 d.
Kandidatas 2000–2001 m. dirbo bendrovės „Lietuvos energija“ juristu, 2001–2002 m. – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro juristu.
2002–2007 m. jis ėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėjo pareigas, 2007–2014 m. dirbo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėju.
M. Bajoras 2014–2018 m. ėjo Regionų administracinio teismo teisėju, o nuo 2018 m. dirba Apeliaciniame teisme, kuriame ėjo ir Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas.
LAT teisėjus skiria Seimas prezidento teikimu.