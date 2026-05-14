Seime pristatyta G. Godos kandidatūra į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus

2026 m. gegužės 14 d. 17:27
Ketvirtadienį Seime buvo pristatyta Gintaro Godos kandidatūra į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjus.
„G. Goda yra vienas garsiausių ir labiausiai patyrusių teisininkų ir teisės mokslininkų Lietuvoje, savo kaip teisėjo, darbu pelnė pasitikėjimą ir pagarbą“, – pristatydamas kandidatūrą kalbėjo prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis.
„Prezidentas, atsižvelgdamas į neabejotinai išskirtinę pretendento profesinę patirtį visose Lietuvos teismų sistemose, jo turimas gilias teisines žinias, gebėjimą jas taikyti praktikoje, didelę įtaką Lietuvos teisės sistemos raidai, prašo Lietuvos Respublikos Seimą skirti G. Godą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“, – teigė jis.
Prisistatydamas Seimo nariams pats G. Goda akcentavo savo ilgametę patirtį ir turimas kompetencijas.
„Išeidamas iš Aukščiausio Teismo į Konstitucinį Teismą, visiems kolegoms sakiau, kad norėčiau ir planuočiau savo karjeros teisininko pabaigoje grįžti į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Manau, kad per devynerius metus savo kvalifikacijos kaip baudžiamosios teisės specialistas nepraradau, nes visą tą laiką dėsčiau Vilniaus universitete Teisės fakultete. Dirbant Konstituciniame Teisme su baudžiamąja teise teko susidurti nuolat, nes yra bylos, kuriose klausiama dėl baudžiamųjų įstatymų atitikties Konstitucijai. Manau, kad mano sukaupta patirtis, turimos žinios, leistų man sėkmingai vėl dirbti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, nagrinėti baudžiamąsias bylas“, – kalbėjo jis.
Seimo nutarimo projektas bus svarstomas Statute nustatyta tvarka, vyks kandidato susitikimai su parlamentinėmis frakcijomis. Pagrindiniu svarstyti šį klausimus paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
