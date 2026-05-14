Seime pristatyta M. Bartninko kandidatūra į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus

Kaip pažymėjo šią kandidatūrą parlamentarams pristatęs prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis, M. Bartninkas yra didelę praktinio darbo patirtį turintis teisėjas, kuris užsiima ir moksline veikla.
„Prezidento įsitikinimu, M. Bartninkas yra sukaupęs tiek teisėjo darbo patirtį, tiek žinių bagažą, kurio reikia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjui. Pretendentas savo tinkamumą patvirtina ir nuolatiniu tobulinimusi, savo moksline veikla, siekiu žiniomis dalintis su kolegomis“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo A. Kabišaitis.
Savo ruožtu pats kandidatas, prisistatydamas Seime, pabrėžė esantis karjeros teisėjas, daugiau nei 18 metų dirbantis įvairiose pozicijose apylinkių ir apygardos teismuose – nuo teisėjo padėjėjo iki apygardos teismo vadovo.
„Savo profesinės veiklos kryptis ir prioritetus sieju ne su kažkokiomis konkrečiomis pareigybėmis ar su jomis susijusiu statusu, bet su siekiu realizuoti save, kurį matau tiek kaip prisidėjimą prie organizacijos, kurioje dirbu, sėkmės, tiek ir kaip savęs, kaip teisės profesionalo, augimą. Taip pat save pozicionuoju kaip darbo teisės ekspertą. Tiek ilgus metus nagrinėjantį darbo bylas ir besispecializuojantį darbo ginčų nagrinėjime, tiek ir aktyviai dalyvaujantį mokslinėje, pedagoginėje, ekspertinėje veikloje. Dėl šių priežasčių, besibaigiant mano, kaip apygardos teismo vadovo kadencijai, nusprendžiau pretenduoti į teisėjo poziciją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriuje. Tikiu, kad Aukščiausiojo Teismo komandai galiu pasiūlyti universalumą, sisteminį požiūrį ir ekspertiškumą“, – kalbėjo M. Bartninkas.
Išklausius pretendentą, klausimas toliau bus svarstomas Statute nustatyta tvarka, vyks kandidato susitikimai su parlamentinėmis frakcijomis.
Pagrindiniu svarstyti šį klausimus paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
Daugiau nei 18 metų teisinėje sistemoje dirbantis M. Bartninkas yra Lietuvos teisėjų asociacijos, taip pat Teisėjų tarybos narys.
Kauno apygardos teismo vadovo kadencija baigiasi šiemet gruodį.
Teisėjo karjerą M. Bartninkas pradėjo 2013 m. Kauno apylinkės teisme, taip pačiais metais pradėjo dirbti ir lektoriumi Vytauto Didžiojo universitete.
Nuo 2016 m. jis dirbo Kėdainių rajono apylinkės teisme, ėjo šio teismo pirmininko pareigas.
Tuometės prezidentės Dalios Grybauskaitės 2017 m. liepos 17 d. dekretu teisininkas buvo paskirtas į Kauno apygardos teismą.