Su nusikaltimais prieš nepilnamečius susiję teismų nuosprendžiai greičiau pasieks vaiko teisių gynėjus

2026 m. gegužės 14 d. 11:46
Seimas priėmė Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pataisas, leisiančias valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai greičiau gauti su nusikaltimais prieš vaikus susijusius teismų nuosprendžius. Nutarties ar nuosprendžio nuorašai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų paskelbimo turės būti išsiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.
Tokios naujos BPK nuostatos paliestų bylas dėl nusikalstamos veikos, padarytos tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų prieš vaiką. Taip pat naujas reguliavimas bus taikomas ir nusikalstamoms veikoms, turinčioms smurto artimoje aplinkoje, kurioje gyvena vaikas, požymių.
BPK pataisas inicijavęs Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis tikisi, kad jos padės užtikrinti veiksmingą nepilnamečių teisių apsaugą, leis greičiau reaguoti į kritinius atvejus ir apsaugoti vaiko interesus.
„Praktikoje pasitaikydavo atvejų, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba operatyviai negaudavo informacijos apie tokius įsiteisėjusius, su nusikaltimais prieš vaikus susijusius nuosprendžius baudžiamosiose bylose. Ši spraga bus ištaisyta“, – Eltai sakė L. Šedvydis.
Ketvirtadienį BPK pataisas vienbalsiai palaikė 97 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios šių metų birželio 1 d.
Šiuo metu nėra įtvirtinta pareiga teismams pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai nuosprendžius bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl nusikalstamų veikų, padarytų vaiko atžvilgiu.
