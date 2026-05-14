Su nusikaltimais prieš nepilnamečius susiję teismų nuosprendžiai greičiau pasieks vaiko teisių gynėjus

Tokios naujos BPK nuostatos paliestų bylas dėl nusikalstamos veikos, padarytos tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų prieš vaiką. Taip pat naujas reguliavimas bus taikomas ir nusikalstamoms veikoms, turinčioms smurto artimoje aplinkoje, kurioje gyvena vaikas, požymių.
BPK pataisas inicijavęs Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis tikisi, kad jos padės užtikrinti veiksmingą nepilnamečių teisių apsaugą, leis greičiau reaguoti į kritinius atvejus ir apsaugoti vaiko interesus.
„Praktikoje pasitaikydavo atvejų, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba operatyviai negaudavo informacijos apie tokius įsiteisėjusius, su nusikaltimais prieš vaikus susijusius nuosprendžius baudžiamosiose bylose. Ši spraga bus ištaisyta“, – Eltai sakė L. Šedvydis.
Ketvirtadienį BPK pataisas vienbalsiai palaikė 97 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios šių metų birželio 1 d.
Šiuo metu nėra įtvirtinta pareiga teismams pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai nuosprendžius bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl nusikalstamų veikų, padarytų vaiko atžvilgiu.
