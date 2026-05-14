Apie tai portalui Lrytas patvirtino LSDP atstovas Andrius Grumadas. Pasak jo, V. Jukna narystę „socdemų“ gretose suspendavo šios savaitės pradžioje.
Į LSDP buvęs Seimo narys įstojo 2024 m. kovo mėnesį. Anksčiau V. Jukna priklausė Darbo partijai – į ją įstojo dar 2008 m., nuo 2018 m. ėjo politinės jėgos pirmininko pareigas. 2024 m. sausį jis paliko šią politinę organizaciją.
Po 2024 m. Seimo rinkimų V. Jukna tapo tuomečio premjero Gintauto Palucko patarėju, vėliau dirbo ir I. Ruginienės komandoje. Tačiau 2025 m. lapkritį tapo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos kancleriu, tad nuo tada ėjo premjerės visuomeninio konsultanto pareigas.
V. Jukna negaili kritikos K. Navickui: pasigenda glaudesnio bendravimo su žemdirbiais
Po 15min žurnalistinio tyrimo ministrė pirmininkė atleido V. Jukną.
Atleido iš VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų
Teisėsaugos akiratyje atsidūręs buvęs Seimo narys ketvirtadienį buvo atleistas ir iš VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio posto.
„Gegužės 14 d. VDU taryba iš pareigų atleido žalą reputacijai padariusį ir pasitikėjimą praradusį kanclerį prof. dr. Vigilijų Jukną“, – teigiama pranešime.
VDU taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Kol komisija vykdys tyrimą, nuo pareigų bus nušalinta ir Žemės ūkio akademijos Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovė dr. Edita Meškinytė.
„Taryba priėmė sprendimą, kuris, mūsų įsitikinimu, geriausiai atspindi universiteto įsipareigojimą skaidrumui ir atskaitomybei. Mums svarbiausia – universiteto reputacija ir pasitikėjimas, kurį mums suteikia studentai, darbuotojai ir partneriai. Atleidus kanclerį ir nušalinus nuo pareigų Centro vadovę, siekiame užtikrinti visišką vidinio tyrimo nešališkumą ir išvengti bet kokių interesų konfliktų“, – pranešime cituojama VDU tarybos pirmininkė dr. Virginija Vitkienė.
Galimai vykdė fiktyvius mokymus ūkininkams
Kaip skelbta, antradienį naujienų portalas 15min pranešė, kad V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ galimai organizavo fiktyvius mokymus ūkininkams ir taip įsisavino šimtatūkstantines europinių lėšų sumas.
Portalo teigimu, V. Juknos įmonė įgyvendina du Europos Sąjungos (ES) lėšomis remiamus projektus, skirtus ūkininkų kompetencijoms gerinti. Už vykdomus mokymus įstaiga turėtų gauti beveik 299 tūkst. eurų europinės paramos.
Dar apie 285 tūkst. eurų už itin panašius mokymus turėtų tekti ir VDU Žemės ūkio akademijai, kurios kancleriu nuo pernai lapkričio dirbo tas pats V. Jukna.
Nors reikalavimai numato, kad mokymuose turi dalyvauti bent 12 klausytojų, portalo žurnalistų duomenimis, dažniausiai seminarų salės lieka tuščios – per kelis mėnesius patikrinus 13 mokymų, klausytojų juose nė karto nebuvo.
Kaip minėta, po 15min tyrimo I. Ruginienė atsisveikino su visuomeninio konsultanto pareigas jos komandoje ėjusiu V. Jukna.
Tą pačią dieną Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė žiniasklaidoje paviešintą informaciją perdavusi vertinti Generalinei prokuratūrai.
Netrukus paaiškėjo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka dar kovo viduryje pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidriai naudotų Europos Sąjungos lėšų organizuojant ūkininkų mokymus – konkrečiai, dėl galimo dokumentų klastojimo ir galimo kreditinio sukčiavimo.
Pareigūnai antradienį atliko kratas bei kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno bei Marijampolės rajonuose.
Savo ruožtu Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) sustabdė paramą mokymų organizatoriams ir pradėjo tyrimą.
ŽŪM teigimu, radus dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota teisėsaugos institucijoms ir FNTT.