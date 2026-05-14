URM: Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo

2026 m. gegužės 14 d. 17:24
Ketvirtadienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestam Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniu buvo pareikštas griežtas protestas dėl Lietuvos valstybės sienos oro erdvėje pažeidimo, įvykusio trečiadienio naktį, pranešė ministerija.
Kaip nurodė URM, šis pažeidimas sukėlė tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui bei lėmė būtinybę įvesti laikinus oro erdvės ribojimus virš Vilniaus tarptautinio oro uosto.
Pabrėžiama, kad Baltarusijos atstovui dar kartą priminta, jog šie tęstiniai incidentai yra traktuojami kaip rimti tarptautinės teisės pažeidimai ir sąmoningi hibridinio pobūdžio išpuoliai prieš Lietuvą, atsakomybė už kuriuos tenka Baltarusijai.
Ministerija taip pat pakartojo reikalavimą, kad Baltarusija vykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus kontroliuoti tai, kas vyksta jos teritorijoje ir oro erdvėje, ir nedelsdama imtųsi veiksmingų priemonių ateityje užkardyti panašius pažeidimus.
Kaip skelbė ELTA, dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų trečiadienio naktį valandai buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Anot Lietuvos oro uostų (LTOU), ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumų daugiau nei 120 keleivių. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį teko atšaukti.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
 
