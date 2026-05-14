VRK tirs, ar G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą

Tyrimą nuspręsta pradėti po Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo kreipimosi. Parlamentarai balandžio pabaigoje kreipėsi į VRK ir prašė nustatyti, ar socialdemokratas G. Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo.
Kreipimesi, su kuriuo susipažino ELTA, teigiama, kad G. Paluckas 2024 m. rugpjūtį pasirašė ir VRK pateikė kandidato į Seimo narius anketą, kurioje į klausimą, ar turi nebaigtą atlikti teismo paskirtą bausmę ar baudžiamojo kodekso (BK) priemonę, politikas atsakė neigiamai.
Pažymima, kad anketoje G. Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 m., bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteistą turtinę žalą atlygino tik 2025 m., jau eidamas Seimo nario pareigas.
„G. Paluckas vis dar vairuoja trečdalį Vyriausybės": Š. Černiauskas prabilo apie keistą socdemų elgesį
Priduriama, kad Konstitucinis teismas (KT) 2025 m. vasario 6 d. nutarime išaiškino, jog asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas.
„Šios faktinės aplinkybės sudaro pagrindą pagrįstoms abejonėms dėl to, kad buvo šiurkščiai pažeistas Rinkimų kodeksas, nes buvo pažeistas pasyviosios rinkimų teisės apribojimas ir pateikta žinomai neteisinga informacija rinkimų metu“, – pabrėžiama kreipimesi.
„Kadangi turtinės žalos atlyginimas nebuvo baigtas iki 2025–07-08, asmuo kandidatavimo metu, t. y. 2024 m. rugpjūčio mėn., teisiškai neatitiko konstitucinių reikalavimų kandidatui“, – priduriama rašte VRK.
Taip pat pažymima, kad Rinkimų kodeksas numato VRK pareigą priimti sprendimą dėl šiurkštaus pažeidimo, jei po rinkimų paaiškėja, kad išrinktas asmuo anketoje pateikė žinomai neteisingą, t. y. tikrovės neatitinkančią, informaciją apie teistumo duomenis.
Kartu pabrėžiama, jog nors vienas iš Rinkimų kodekso punktų pažodžiui mini tik apkaltinamojo nuosprendžio fakto nenurodymą, ši nuostata negali būti aiškinama izoliuotai.
„Tikrovės neatitinkančios bausmės atlikimo datos pateikimas savo teisine galia ir pasekmėmis yra tapatus informacijos nuslėpimui, nes abiem atvejais užkertamas kelias VRK laiku identifikuoti kandidatavimo apribojimus ir iškraipomas demokratinis rinkimų procesas“, – rašoma kreipimesi.
Pasak opozicijos, Rinkimų kodekso 176 str. 6 dalis tiesiogiai įvardija informacijos apie nuteisimo vykdymą iškraipymą kaip pagrindą konstatuoti šiurkštų pažeidimą.
Kreipimesi į VRK prašoma, kad būtų atliktas tyrimas dėl G. Palucko pateiktų duomenų teisingumo. Taip pat prašoma priimti sprendimą dėl pagrindo pripažinti socialdemokratą padariusį šiurkštų Rinkimų kodekso pažeidimą buvimo. Galiausiai, nurodoma, jog konstatavus šiurkštų pažeidimą, perduoti informaciją Seimui, jog būtų sprendžiamas įgaliojimų nutrūkimo klausimas.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.