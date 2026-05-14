VSAT: Lietuvoje neteisėtų migrantų nefiksuota, Latvija apgręžė 94

2026 m. gegužės 14 d. 08:19
Neteisėtų migrantų prie sienos su Baltarusija neapgręžta šeštą parą iš eilės, tuo metu su migracijos antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai pastarąją parą apgręžė 94 užsieniečius.
Tai skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną.
Lenkijos pasienio tarnyba pirmadienį ir antradienį, kaip ir Lietuvos pareigūnai, užsieniečių taip pat neapgręžė.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)LatvijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
