VSAT: Lietuvoje neteisėtų migrantų nefiksuota, Latvija apgręžė 94

Tai skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną.
Lenkijos pasienio tarnyba pirmadienį ir antradienį, kaip ir Lietuvos pareigūnai, užsieniečių taip pat neapgręžė.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
