Dėl D. Žalimo vadovautos įstaigos apskaitos – ikiteisminis tyrimas

„Susipažinus su Generalinėje prokuratūroje gautais Europos Parlamento nario Petro Gražulio bei Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio prašymais ištirti šiuo metu nebeveikiančios VšĮ „Teisės ir demokratijos centras“ veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų 2021–2025 metais panaudojimo ir įvertinus, kad patikrinti šiuose pareiškimuose nurodomas aplinkybes galima tik ikiteisminio tyrimo priemonėmis, priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 222 straipsnio „Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas“ 1 dalį“, – skelbia prokuratūra.
Pažymima, kad ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Specialiųjų tyrimų valdybai, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.
Pats D. Žalimas kiek anksčiau feisbuke yra pakomentavęs kilusias kalbas dėl jo anksčiau vadovautos įmonės, ir sklindančią informaciją vadino dezinformacija.
„Pastarosiomis savaitėmis prieš mane vykdoma koordinuota dezinformacijos kampanija nėra atsitiktinė – ji nukreipta prieš tuos, kurie nuosekliai dirba dėl demokratinės Baltarusijos, lukašenkos režimo atsakomybės ir paramos represuojamiems žmonėms.
Nors iš pradžių į marginalų kaltinimus reaguoti neketinau, matau pareigą viešai paaiškinti situaciją ir faktais parodyti šių spekuliacijų nepagrįstumą. TDC veikla buvo skaidri, donorai neturėjo jokių pretenzijų, o daugelis šiandien kartojamų kaltinimų jau anksčiau buvo įvertinti teisėsaugos institucijų. Mano įsitikinimu, tai yra kerštas už principingą veiklą ginant demokratiją, žmogaus teises ir kovą su autoritariniais režimais“, – rašė D. Žalimas.
„Neplanavau reaguoti į įvairių marginalų kaltinimus ir interpretacijas. Mano tvirtu įsitikinimu, jie turi būti civilizuotos politikos užribyje. Taip kaip Europos Parlamente yra su prorusiškais populistais, kuriems taikomas sanitarinis kordonas“, – pridūrė europarlamentaras.
Tačiau feisbuke D. Žalimas paaiškino jam mestus kaltinimus.
„Pastarosiomis savaitėmis stebiu koordinuotą informacinę ataką prieš tuos, kurie nuosekliai dirba dėl demokratinės Baltarusijos ateities ir paramos lukašenkos režimo persekiojamiems žmonėms. Dar balandžio mėnesį Baltarusijos „aukščiausiasis teismas“ „ekstremistine organizacija“ paskelbė Vilniuje veikiantį Europos humanitarinį universitetą (EHU), kuris buvo mano vadovauto Teisės ir demokratijos centro (TDC) steigėjas. Tai ne vieną kartą jau pasmerkė Europos Sąjungos institucijos, pabrėždamos, kad universiteto bendruomenė tapo Minsko režimo taikiniu.
Dabar mėginama diskredituoti ir mane, keliant senas spekuliacijas dėl dar iki mano darbo Europos Parlamente TDC veiklos, jos finansavimo šaltinių ir lėšų naudojimo. Pagrįstai laikau tai kerštu už rezultatyvią veiklą.
Juk šios diskreditavimo kampanijos dalyviai neatsitiktiniai – jau ne vienerius metus prieš mane sistemingai dezinformaciją skleidžiantis portalas, minėtas VSD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime, kurio keliasdešimt šmeižikiškų dezinformacinių publikacijų buvo pašalintos mano iniciatyva. Prie jo prisijungė Baltarusijos ambasadoje Briuselyje besilankantis prorusiškiems populistams Europos Parlamente priklausantis P. Gražulis, kurio neseną išteisinimą už neapykantos nusikaltimą kritikavau.
Taip pat baltarusis V. Tsepkalo, nesėkmingai mėginęs sukurti alternatyvą S. Cichanouskajai, su kurios ofisu bendradarbiauju. Jis pagarsėjo tuo, kad nesugebėjo aiškiai atsakyti į klausimą, kam priklauso Krymas, ir nuo lukašenkos pirmiausiai bėgo … į Maskvą. Galiausiai, žinoma, R. Žemaitaitis, prieš kurį Generalinė prokuratūra mano iniciatyva pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo“, – skelbė D. Žalimas.
Visą jo įrašą galima rasti politiko feisbuko paskyroje.