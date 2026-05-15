G. Nausėda įvertino K. Budrio darbą: jis vykdo Vyriausybės programą ir gaires, kurias jam nustačiau aš

„Aš nežinau, iš kur tokie paūmėjimai kyla, nes ponas Budrys vykdo Vyriausybės programą, vykdo tas gaires, kurias taip pat nustačiau jam aš – tiksliau Lietuvos Respublikos prezidentas“, – penktadienį Vilniaus rajone žurnalistams teigė G. Nausėda.
„Tai yra principinga, nuosekli politika tiek remiant Ukrainą, tiek siekiant sankcijų Rusijos režimui, tiek bendradarbiaujant su mūsų transatlantiniais partneriais. Šią misiją jis vykdo sėkmingai“, – akcentavo prezidentas.
Šalies vadovas ministrui reiškiamą kritiką vadina labiau politiniu triukšmu, o ne konkrečiais, argumentuotais priekaištais.
„Jeigu kažkas turi kažkokių priekaištų, tai turi juos konkrečiai išdėstyti, o ne murmėti kažką panosėje. Ir tada mes galime spręsti, ar tikrai ponas Budrys tinkamai ar mažiau tinkamai vykdo savo pareigas. Man atrodo, kad čia daugiau yra politinio tokio triukšmo fono negu kad realiai konkrečių priekaištų“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad jau kurį laiką viešoje erdvėje diskutuojama dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės Ingos Ruginienės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
