G. Nausėdai kritikuojant „aušriečius“, M. Sinkevičius tikina – girdime prezidento pasisakymus

„Manau, man būtų per didelė garbė komentuoti šalies vadovo pasisakymus, bet jie yra spalvingi. Mes juos tikrai girdime. Jis pastaruoju metu aktyviai pasisako apie koaliciją ir vieną iš koalicijos partnerių, partijos lyderių. Buvo spalvingų pareiškimų ir apie bardaką, ir apie ritinį dabar. Matome, kad jau ilgą laiką net ne tarp eilučių prezidentas labai aktyviai rodo kryptį arba žodiškai išreiškia norą pokyčiams koalicinėje sudėtyje“, – penktadienį „Lietuvos ryto TV“ laidoje kalbėjo M. Sinkevičius.
„Nuomonė svarbi, bet ji svarbi kartu su mūsų partijos narių, bičiulių, visos komandos, partijos nuomone (…). Partija kartu su kitomis partijomis sutvėrė šitą koaliciją, šitą daugumą. Turbūt reikia prisiminti, kad ir prezidentas tuo metu pakankamai aktyviai dalyvavo. Dabar tas kūrinys, politinis sutvėrimas, matyt, nedžiugina. Aišku, kad jaučiam tą atsakomybę, žodžių svarbą ir tą vertiname. Nėra taip, kad tie prezidento pasisakymai kaip vėjas įėjo pro vieną ausį, o pro kitą išėjo. Tikrai ne, bet vertiname platesniame kontekste“, – aiškino jis.
Pasak M. Sinkevičius, prieš priimant tokį sprendimą, pirmiausia reikėtų konkrečiai nustatyti, kas yra blogai dabartinėje valdančiojoje daugumoje ir ar šios problemos, pakeitus sudėtį, išsispręstų.
Susiję straipsniai
FNTT kratos R. Žemaitaičiui – kaip vanduo nuo žąsies? Ekspertai svarsto, kad trauktųsi tik vienu atveju
Po kratų pas „aušriečių“ lyderius – ironiška V. Sinkevičiaus reakcija: koalicija išlaikė dar vieną egzaminą
„Reiktų atsakyti į šiek tiek fundamentalesnius klausimus – ne tik traktuoti taip, kad mes koaliciją keičiame dėl kažkokio asmens, lyderio, organizacijos, skandalų, situacijų ir nesibaigiančio fono. Manau, kad keičiant politinę konjunktūrą arba politinį kūrinį kitu, reiktų atsakyti, kodėl tas ankstesnis neveikė ir kuo tas naujesnis, kuris bus sukurtas, sutvertas, bus geresnis valstybei, visuomenei, kuo jis pasitarnaus, kuo jis yra pranašesnis“, – laidoje kalbėjo socialdemokratų pirmininkas.
„Jeigu tas atsakymas yra tik menama ramybė politiniuose sluoksniuose, mažiau skandalų, tai, manau, mes čia šiek tiek save apsigaudinėjame“, – sakė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu, tačiau išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų bendradarbiavimą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) ketvirtadienį atlikus kratas partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių