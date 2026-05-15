Jurgita užsienyje subūrė lietuvių moterų grupę: pasirodys didžiausiame išeivių iš Lietuvos renginyje Europoje

Iš Žeimių (Jonavos r.) kilusi moteris su meile prisimena gimtinę, bet džiaugiasi ir atradusi save naujoje šalyje – čia ji gali daugiau laiko skirti muzikai.
Karališkosios šeimos pėdsakai
Jurgitos istorijos pradžia – tradicinė, kaip ir daugelio kitų. Moteris atvyko padirbėti ir nors pradžia nebuvo lengva, ji nepalūžo ir pasiekė įspūdingų rezultatų – darbuojasi prabangos prekių srityje!
„ Pradžia buvo tikrai sunki – nemokėdama kalbos, viena, be draugų, turėjau pasirūpinti savo dukromis, todėl teko daug ir sunkiai dirbti. Tačiau atėjo diena, kai supratau, kad be kalbos taip ir liksiu dirbti sandėlyje. Norėjau pasiekti daugiau, todėl pradėjau mokytis anglų kalbos. Po dvejų metų jau džiaugiausi darbu mokykloje. O šiandien turiu mylimą darbą ir esu labai laiminga dirbdama „Molton Brown“ istorinėje kvapų parduotuvėje“, – šypsosi J. Mikitiukė.
Nors daugeliui šis prabangos kosmetikos ir kvapų prekės ženklas mažai ką reiškia, būtent ši kompanija nuo 1971 metų tiekia produktus karališkajai šeimai.
Choras tapo grupe
Kai profesinės svajonės išsipildė, Jurgita ieškojo, kuo užpildyti širdį. Dar gyvendama Lietuvoje ji studijavo vokalą Kauno Juozo Gruodžio muzikos konservatorijoje pas vokalo dėstytoją Gerutę Stračkaitytę.
„Dar nuo ankstyvos vaikystės Lietuvoje jaučiau, kad muzika mano gyvenime užima ypatingą vietą. Klausydama muzikos visada jausdavausi pakylėta. Didžiąją savo gyvenimo dalį praleidau mokydama vaikus ir jaunimą choro dainavimo, buvau įkūrusi chorą „Sparnai“. Tuo metu mokykloje dėsčiau tikybą, o bažnyčioje vadovavau chorui. Su muzika keliavome po įvairius Lietuvos miestus, dalyvavome festivaliuose, koncertuose ir renginiuose“, – prisimena J.Mikitiukė.
Įsitvirtinusi svečioje šalyje moteris prisiminė aistrą muzikai ir beveik prieš ketverius metus Milton Keinso kartu su Asta Kazlauskaite subūrė chorą „Sparnai“. Choras keliavo po lietuvių bendruomenes įvairiuose Jungtinės Karalystės miestuose ir nešė lietuvišką muziką.
„Šiandien mūsų sudėtis yra pasikeitusi – esame penkios merginos, kurios atlieka įvairaus žanro kūrinius, dažniausiai populiariąją muziką. Esame įrašiusios dvi savo dainas ir jau ruošiame trečiąjį įrašą. Grupė sulaukia vis daugiau kvietimų pasirodyti įvairiuose renginiuose“ – džiaugiasi Jurgita.
Svajoja apie albumą
Kasmet grupė sulaukia vis daugiau ir daugiau klausytojų, o visai neseniai merginos pradėjo koncertuoti ir restoranuose.
„Mūsų tikslas – aplankyti kuo daugiau Jungtinės Karalystės miestų. Mūsų repertuaras orientuotas į klausytojų širdis – per dainas norime perduoti paprastą, gyvenimišką žinutę“, – sako J. Mikitiukė.
Šią vasarą jau ketvirtą kartą Jurgita dalyvaus festivalyje „Didžiosios Joninės UK“, kur grupė „Sparnai“ koncertuos. Jau tradiciniu tapęs renginys šiais metais vyks birželio 20 dieną ir jame be vietinių susibūrusių kolektyvų koncertuos tokie atlikėjai iš Lietuvos, kaip Paulina Paukštaitytė, Vidas Bareikis, Gabrielis Vagelis, „Ledi Ais“, grupės „8 kambarys“ ir „Balius“.
„Joninių festivalis mums yra tarsi mažytė Lietuva, kur visi susirinkę galime pajusti, kokia graži yra mūsų kalba, daina ir istorija. Labai gerai pamenu pirmąsias Jonines kartu – jau tada buvo labai gerai! Kadangi kiekvienais metais viskas vyksta vis geriau, susirenka vis daugiau žmonių – jį vadiname didžiuoju vasaros festivaliu. Šiais metais planuojame atlikti tris savo kūrinius ir įtraukėme į programą gerai žinomus lietuviškus hitus“, – prasitaria Jurgita.
Na, o pabaigai, veikli ir energinga moteris išduoda didžiausią svajonę – įrašyti grupės „Sparnai“ albumą: „ Ir mes sparčiais žingsniais link to einame!“
