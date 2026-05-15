Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius: K. Budriui klausimų turiu, bet „super mega“ priekaištų – ne

2026 m. gegužės 15 d. 14:39
Nors Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta turintis klausimų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, tačiau tikina labai didelių priekaištų neturįs.
Daugiau nuotraukų (7)
„Turiu K. Budriui klausimų, bet kažkokių ten super mega priekaištų – ne“, – penktadienį portalui „Lrytas“ sakė M. Sinkevičius.
„Aišku, tų priekaištų visokių girdisi, bet jeigu klaustumėte manęs, aš linkęs laikytis principo, kad reikia pasidžiaugti, paskatinti viešai, o kritiką, nemalonius klausimus – išsakyti asmeniškai“, – tikina jis.
Tiesa, LSDP pirmininkas atkreipia dėmesį, kad partija turi savo užsienio politikos viziją, įtvirtintą Vyriausybės programoje. Dėl to, pasak jo, iš užsienio reikalų ministro tikimasi „apčiuopiamų rezultatų“.
Susiję straipsniai
G. Nausėda: bet koks į Lietuvos teritoriją įskrendantis dronas yra grėsmė

G. Nausėda: bet koks į Lietuvos teritoriją įskrendantis dronas yra grėsmė

K. Budrys sako neketinantis kandidatuoti į prezidentus: kaip uždavinio sau to nematau

K. Budrys sako neketinantis kandidatuoti į prezidentus: kaip uždavinio sau to nematau

K. Budriui „socdemams“ pripažinus apie iš JAV atsirandantį spaudimą dėl Baltarusijos – G. Nausėdos žinia

K. Budriui „socdemams“ pripažinus apie iš JAV atsirandantį spaudimą dėl Baltarusijos – G. Nausėdos žinia

„Tam tikri požiūriai buvo įtvirtinti Vyriausybės programoje. Tai natūralu, kad mes laukiame tam tikrų rezultatų – rezultatai turi būti apčiuopiami“, – pabrėžia socialdemokratų lyderis.
„Aš ne kartą sakiau ir tiesiogiai, ir partijai, ir K. Budriui, kad mes, gavę tautos mandatą, turime savo požiūrį į užsienio politiką, įvairius jos aspektus“, – akcentuoja jis.
Visgi, anot M. Sinkevičiaus, jeigu kiltų konfrontacijos su K. Budriu dėl Vyriausybės programoje numatytų lūkesčių užsienio politikai įgyvendinimo, nesutarimai, pasak jo, turėtų būti sprendžiami „už uždarų durų“.
„Mes reikalausime, kad tie įsipareigojimai visuomenei ir vyriausybės programai būtų įgyvendinti. Ir jeigu tai ves prie „aštrumų“ ar kažkokios konfrontacijos, aš norėsiu, kad tai būtų, sakykim, daroma už uždarų durų – be pašalinių ausų ir akių“, – sako jis.
ELTA primena, kad trečiadienį vyko uždaras LSDP frakcijos Seime ir K. Budrio susitikimas.
Kaip skelbta, valdančiųjų gretose vis pasigirstant kritikai užsienio reikalų ministrui K. Budriui, prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį tikino teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
Pati premjerė Inga Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero M. Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Mindaugas SinkevičiusKęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.