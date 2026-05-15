M. Sinkevičius: K. Budriui klausimų turiu, bet „super mega“ priekaištų – ne

„Turiu K. Budriui klausimų, bet kažkokių ten super mega priekaištų – ne“, – penktadienį portalui „Lrytas“ sakė M. Sinkevičius.
„Aišku, tų priekaištų visokių girdisi, bet jeigu klaustumėte manęs, aš linkęs laikytis principo, kad reikia pasidžiaugti, paskatinti viešai, o kritiką, nemalonius klausimus – išsakyti asmeniškai“, – tikina jis.
Tiesa, LSDP pirmininkas atkreipia dėmesį, kad partija turi savo užsienio politikos viziją, įtvirtintą Vyriausybės programoje. Dėl to, pasak jo, iš užsienio reikalų ministro tikimasi „apčiuopiamų rezultatų“.
„Tam tikri požiūriai buvo įtvirtinti Vyriausybės programoje. Tai natūralu, kad mes laukiame tam tikrų rezultatų – rezultatai turi būti apčiuopiami“, – pabrėžia socialdemokratų lyderis.
„Aš ne kartą sakiau ir tiesiogiai, ir partijai, ir K. Budriui, kad mes, gavę tautos mandatą, turime savo požiūrį į užsienio politiką, įvairius jos aspektus“, – akcentuoja jis.
Visgi, anot M. Sinkevičiaus, jeigu kiltų konfrontacijos su K. Budriu dėl Vyriausybės programoje numatytų lūkesčių užsienio politikai įgyvendinimo, nesutarimai, pasak jo, turėtų būti sprendžiami „už uždarų durų“.
„Mes reikalausime, kad tie įsipareigojimai visuomenei ir vyriausybės programai būtų įgyvendinti. Ir jeigu tai ves prie „aštrumų“ ar kažkokios konfrontacijos, aš norėsiu, kad tai būtų, sakykim, daroma už uždarų durų – be pašalinių ausų ir akių“, – sako jis.
ELTA primena, kad trečiadienį vyko uždaras LSDP frakcijos Seime ir K. Budrio susitikimas.
Kaip skelbta, valdančiųjų gretose vis pasigirstant kritikai užsienio reikalų ministrui K. Budriui, prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį tikino teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
Pati premjerė Inga Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero M. Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
