Po FNTT kratų pas „aušriečius“ – I. Šimonytės reakcija

„Dar viena proga kažkam bandyti visus politikus, visą politinę sistemą teplioti viena spalva ir sakyti, kad politika yra ta sritis, kur sąžiningų žmonių nėra, nes iš principo būti negali, kas yra netiesa. Faktas, kad tokie įvykiai nepalengvina (situacijos – ELTA) (…).
Teisėsaugos institucijos, be jokios abejonės, dirba savo darbą. Jeigu mato reikalą atlikti kažkokius procesinius veiksmus – juos atlieka. Iš to taško tarsi matyti, kad čia nėra nei šventųjų, nei pateptųjų, nei kažkokių kitų, kurie kažkaip būtų apsaugoti nuo savo atsakomybės prieš įstatymą, jei kažkas yra įtariama, kad buvo padaryta“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė parlamentarė.
„Bet šiaip, apskritai paėmus, kaip politinei sistemai, žinoma, kad tokios istorijos suteikia progą kažkam, tarkime, kažkokiems naujiems gelbėtojams, teigti, jog jie čia yra kažkokie vieninteliai nauji, nesusitepę, nieko nepadarę, ir bandyti „gelbėti“ Lietuvos žmones nuo politinės sistemos kažkokiais visai nesisteminiais veiksmais“, – akcentavo ji.
Smagiu rytu FNTT apsilankymą įvardijęs R. Žemaitaitis tikina, kad nieko nebuvo rasta: padarėme buhalterinę klaidą
Visgi, pasak konservatorės, į valdžios institucijas deleguoti asmenys yra savo valia per rinkimus jiems mandatą suteikusių gyventojų atspindys, tad politinėje erdvėje, kaip ir tarp visuomenės atstovų, esą yra įvairių žmonių.
„Politika ir politinis laukas yra visuomenės atspindys. Nė vienas žmogus juk į politiką pats neateina ir neatsisėda į kėdę Seime (…). Vis tiek žmonės išrenka, žmonės pasitiki, reiškia, kažkokiu būdu save projektuoja į tuos žmones, kuriuos išrenka. Kaip visuomenėje yra visokių žmonių, taip ir politikoje visada bus visokių žmonių“, – kalbėjo politikė.
Susiję straipsniai
„Tiesiog politika yra labai viešas dalykas ir dalis žmonių, kurie ateina į politiką, nesupranta tos viešumo kainos (…). Kai tu šitą kainą žinai ir supranti, man atrodo, tai turėtų veikti kaip geriausias atgrasantis veiksnys nuo nesąmonių darymo, todėl, kad tavo nesąmonės iškart pasidarys viešos, labai greitai tai bus labai didelė kaina ne tik tau, bet ir politinei bendruomenei, su kuria tu esi kartu, jeigu tau ji rūpi (…). Vis dar yra žmonių, kurie apsiskaičiuoja ir kažkaip neįsivaizduoja, kad tokie dalykai turi didelę kainą, ir kai ta kaina ateina, labai dėl to sriūbauja. Bet, aišku, yra ir žmonių, kurie tiesiog supranta politiką kaip kažkokią reikalų pasitvarkymo terpę, erdvę ir tokiu būdu bando į tą politiką patekti“, – akcentavo ji.
Kaip skelbė ELTA, FNTT ketvirtadienį patvirtino, jog atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, buvo atliktos kratos parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose, partijos „Nemuno aušra“ būstinėje. Be to, pareigūnai lankėsi R. Žemaitaičio namuose bei D. Petkevičienės bute Seimo viešbutyje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, kratos minėtų politikų darbo vietose Seime ir „Nemuno aušros“ būstinėje vykdytos, atliekant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
D. Petkevičienė teigė, kad jos kabinete ir Seimo viešbučio bute apsilankę pareigūnai nieko nerado. Politikė pabrėžė esanti įsitikinusi, jog ji nieko blogo nepadarė. Savo ruožtu R. Žemaitaitis sakė, kad jo namuose bei parlamento kabinete apsilankę pareigūnai paėmė Seimo kompiuterį, planšetinį kompiuterį, du telefonus.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Ingrida ŠimonytėFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)Remigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių