Po kratų pas „aušriečių“ lyderius – atlaidus M. Sinkevičiaus tonas: „O kuri partija neturi problemų?“

„Galime pasakyti arba paklausti garsiai: „O kuri partija neturi problemų?“ Aš nevardinsiu pavardėmis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratai neturi? Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ar neturi? „Nemuno aušra“ ar neturi? Socialdemokratai ar neturi? Turi. Nepasakyčiau, kad čia yra kažkokie šventieji ir pateptieji, kurie gali stipriai moralizuoti. Aš manau, kad atskiri lyderiai tą žanrą labai mėgsta, bet vėliau pamiršta savo narius, kai jie kur nors papuola, į kokias nors situacijas ir yra toks dvigubas veikimas – labai didelė kritika ir nepasitenkinimas, kai yra konkurentų grupėje kažkokia situacija, o kai jau savo – tada tas tonas gerokai švelnesis“, – „Lietuvos ryto TV“ laidoje penktadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Mes nemoralizuojame. Suprantame tą atsakomybę, suprantam, kas vyksta. Tikrai ta situacija nėra ta, kurios tikėjomės ir laukėme, ir kurios visuomenė norėtų ir lauktų. Natūralu, kad visuomenė turi lūkestį moraliai, kaip įmanoma švariai, be korupcijos, be visokių šleifų politinei veiklai (…). Mes tą suprantame, deja situacija, deja, kitokia“, – tikino LSDP pirmininkas.
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose, partijos „Nemuno aušra“ būstinėje. Be to, pareigūnai lankėsi R. Žemaitaičio namuose bei D. Petkevičienės bute Seimo viešbutyje.
Neslepia, kad kratos nepakeis padėties koalicijoje: „Siutina socialdemokratų nesugebėjimas“
Kratos politikų darbo vietose Seime ir partijos būstinėje vykdytos tęsiant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
D. Petkevičienė teigė, kad jos kabinete ir Seimo viešbučio bute apsilankę pareigūnai nieko nerado. Politikė pabrėžė esanti įsitikinusi, jog ji nieko blogo nepadarė. Savo ruožtu R. Žemaitaitis sakė, kad jo namuose bei parlamento kabinete apsilankę pareigūnai paėmė Seimo kompiuterį, planšetinį kompiuterį, du telefonus.
ELTA primena, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.