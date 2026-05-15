Po susitikimo su JAV ambasadore – R. Kauno žinia dėl įsipareigojimų Lietuvai

Tai jam susitikime patvirtino JAV ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald.
„Gavome patikinimą iš JAV sąjungininkų, kad JAV nekeičia įsipareigojimo dėl Lietuvos saugumo užtikrinimo. Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o JAV ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų – esame už tai dėkingi“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudi partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukiamu bendradarbiavimu.
ELTA primena, kad JAV Gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus.
„The Wall Street Journal“ cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės (EUCOM) ir kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai.
Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę devynių mėnesių rotaciją.
JAV kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas.
