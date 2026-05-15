Prie Vyriausybės surengta Šeimos dienai skirta palaikymo akcija „Meilė nugalės“

„Mes norime priminti Vyriausybei, kad per keletą artimiausių mėnesių būtų galima padaryti labai paprastus veiksmus, kad visos šeimos būtų labiau apgintos ir laimingesnės“, – žurnalistams sakė Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas.
Jo teigimu, tam užtektų imtis keturių veiksmų, susijusių su socialinės apsaugos priemonėmis, tos pačios lyties asmenų partneryste bei galimybe pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu.
„Visų pirma – nustoti Teisingumo ministerijai atsikalbinėti dėl partnerystės įteisinimo, nes dabar ji ne tik nieko neveikia, bet ir aktyviai priešinasi ir skundžia kai kuriuos teismo sprendimus, o 24 poros jau tokiu būdu įteisino savo partnerystę, dar 24 to siekia.
Antras dalykas – užtikrinti visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų santuokinio statuso, pagalbinio apvaisinimo teisę. Manau, kad prie dabartinės gimstamumo situacijos priešintis yra ne tik neprotinga, bet ir tiesiog kvaila, nes kitos, kaimyninės šalys jau turi tai įteisinusios“, – kalbėjo politinės jėgos vadovas.
„Trečias dalykas – apsvarstyti ir pakelti maksimalias Sodros vaiko priežiūros išmokų lubas, nes motinystės draudimas pernai turėjo 600 mln. eurų pajamų ir 400 mln. eurų išmokų, o dabar vaiko priežiūros išmokos yra apribotos ties dviem vidutiniais darbo užmokesčiais. Pakėlus iki trijų, manau, tai leistų pasiekti geresnį Sodros įmokų ir išmokų balansą (…). Ketvirtas dalykas – užtikrinti apsaugą tų šeimų, kurios yra išsiskyrusios, tų vaikų, kurie gyvena išsiskyrusiose šeimose, nes dabar alimentų nemokėjimas, jeigu vienas tėvas pasiryžta jų nemokėti, yra pačios mamos arba kito tėvo reikalas. Valstybė galėtų prisiimti atsakomybę ir (…) išieškoti iš nemokančio tėvo“, – aiškino V. Mitalas.
Šiuos siūlymus planuojama užregistruoti ir pateikti I. Ruginienės vadovaujamai Vyriausybei.
„Užregistruosime, nunešime į Vyriausybę, paviešinsime socialiniuose tinkluose ir internetuose. Tikiuosi, kad Vyriausybė, nelaukdama kitų kadencijų, galės imtis to įgyvendinimo, nes tai, ką mes surašėme, yra labai greiti, paprasti veiksmai tam, kad visos šeimos būtų labiau apsaugotos“, – sakė Laisvės partijos pirmininkas.
Tarptautinė šeimos diena minima gegužės 15 d. Jungtinių Tautų (JT) sprendimu, ji minima nuo 1994 m.