R. Žemaitaičio byla plečiasi: prie tyrimo prijungta svarbi medžiaga

„(...) VTEK medžiaga yra prijungta ir vertinama ikiteisminiame tyrime dėl galimai neteisėtos automobilių nuomos“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Anot jos, prie ikiteisminio tyrimo prijungti ir VRK, kuri nagrinėjo „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės automobilių nuomos aplinkybes, surinkti duomenys.
Ikiteisminiame tyrime dėl galimo sukčiavimo ketvirtadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje. Taip pat pareigūnai atliko kratą ir R. Žemaitaičio namuose, Vilniuje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, procesiniai veiksmai vykdyti, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
Ir VTEK, ir VRK nustatė pažeidimus
VTEK balandį konstatavo, kad nuomodamas automobilį savo vadovaujamai partijai „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą. Šį sprendimą priėmus komisija tuomet pranešė, kad surinktus duomenis perduos prokuratūrai.
Nustatyta, kad R. Žemaitaitis įsitraukė į sprendimus, susijusius su jo paties automobilio nuoma partijai, nuo šių klausimų nenusišalino ir laiku nedeklaravo sudarytos nuomos sutarties.
VRK kovą nutarė, jog partija „Nemuno aušra“ pažeidė Finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai „aušriečiams“ R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei pervedė beveik 50 tūkst. eurų už jų automobilių nuomą. Nurodoma, jog tokiu būdu valstybės biudžeto asignavimai buvo panaudoti ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti klaidingi duomenys.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.