Remigijus Žemaitaitis prarado „Facebook“ paskyrą: partijos teigimu, ji buvo nulaužta

Partijos „Nemuno aušra“ paskyroje buvo pranešta, jog lyderio paskyra buvo nulaužta.
Facebook bandant surasti politiko paskyra, šios paieškoje nerodo.
Išplatintame oficialiame pranešime informuojama, kad paskyra buvo perimta neteisėtai ir šiuo metu imamasi visų reikalingų veiksmų jai atgauti. Šalia informacijos apie nulaužtą paskyrą taip pat pridedamas perspėjimas: „Telefoniniai sukčiai puola!“.
Smagiu rytu FNTT apsilankymą įvardijęs R. Žemaitaitis tikina, kad nieko nebuvo rasta: padarėme buhalterinę klaidą
Partija kreipiasi į sekėjus ir prašė nespausti įtartinų nuorodų, neatsakinėti į žinutes, nereaguoti į įrašus ar žinutes.
Pranešime taip pat pabrėžta , kad bet kokia informacija, paskelbta šioje paskyroje be jų patvirtinimo, nėra oficiali.
Galiausiai atsiprašoma už laikinus nepatogumus, raginama saugoti save bei vieni kitus ir dėkojama už supratimą bei palaikymą.
Nors šį kartą paskyros praradimas, partijos teigimu, yra išorinės atakos rezultatas, verta prisiminti, kad „Facebook“ platforma R. Žemaitaičiui jau ne kartą tapo ne tik pagrindiniu komunikacijos su rinkėjais kanalu, bet ir rimtų teisinių bei politinių problemų šaltiniu.
Bene daugiausiai atgarsių sulaukusi istorija prasidėjo 2023 m. gegužę, kai R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje Izraelio veiksmus griaunant palestiniečių mokyklą sulygino su V. Putino agresija Ukrainoje bei pacitavo antisemitinį eilėraštį.
Šie įrašai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą – į juos griežtai sureagavo JAV, Izraelio ir Vokietijos ambasadoriai bei Lietuvos vadovai.
2025 m. gruodį Vilniaus apygardos teismas pripažino politiką kaltu dėl antisemitinių pasisakymų ir neapykantos kurstymo, skirdamas jam piniginę baudą bei konstatavęs, kad įrašai peržengė saviraiškos laisvės ribas.
Kitas rezonansinis atvejis užfiksuotas po 2024 m. Seimo rinkimų.
Reaguodamas į visuomenininkų organizuojamą protestą prieš „Nemuno aušros“ dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje, R. Žemaitaitis „Facebook“ tinkle oponentus išvadino „naujaisiais Lietuvos Hamas“, viešai kalbėjo apie galimų išpuolių prieš žydus grėsmę ir kvietė savo šalininkus rinktis prie pirmojo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovo Vytauto Landsbergio namų.
Generalinei prokuratūrai įžvelgus galimų nusikalstamos veikos požymių ir pavedus policijai patikslinti aplinkybes, politikas suskubo savo įrašą redaguoti.