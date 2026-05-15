VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvoje neapgręžta savaitę, Latvija apgręžė 78

„Pataruoju laiku Latvijoje matomi dideli apgręžtų migrantų skaičiai. Matyt, neseniai koncertiną įsirengti baigusią Latviją migrantai ir jų gabentojai traktuoja kaip silpnesnę. Latvija traktuojama kaip taikinys. Spaudimas Latvijai dėl neteisėtos migracijos yra labai didelis“, – Eltai penktadienio rytą sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Jis sako, kad Lietuva, įsirengusi koncertiną, atgraso migrantų antplūdį.
„Latvijos siena su Baltarusija yra keturis kartus trumpesnė nei Lietuvos su Baltarusija“, – komentavo G. Mišutis, pridūręs, kad šiemet Latvija jau apgręžė per 3 tūkst. neteisėtų migrantų.
G. Mišutis sako, kad sustiprėjusi ir antrinė migracija iš Latvijos – kasdien Lietuvoje sulaikomi migrantai, kurie prieš tai buvo Latvijoje, o į ją atvyko iš Baltarusijos.
„Ir šalies viduje, ir prie sienos sulaikoma. Suaktyvėjusi antrinė migracija iš Latvijos liudija, kad, nepaisant, jog Latvija apgręžė per 3 tūkstančių neteisėtų migrantų, į šią šalį patenka dar daug migrantų ir jie bando keliauti. Dabar krizinis taškas būtent Latvijos pasienis. Jo ilgis tik 126 kilometrai, bet ten yra karšta“, – Eltai sakė G. Mišutis.
Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną.
Lenkijos pasienio tarnyba trečiadienį apgręžė 16 neteisėtų migrantų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
