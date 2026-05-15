Žiniasklaida: prokuratūra pradėjo tyrimą dėl viešumoje paskleistos informacijos apie VMU vadovą V. Kaubrę

Pats V. Kaubrė anksčiau paskelbtą informaciją vadino šmeižtu ir kreipėsi į teisėsaugą, tačiau policija tyrimo nepradėjo.
Kaip skelbia „Delfi“, šį sprendimą įvertinusi prokurorė gegužės 14 d. jį panaikino ir tyrimą pradėjo.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl savavaldžiavimo, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei turto prievartavimo.
Ministerija anksčiau skelbė, jog remiantis VMU pateiktais duomenimis, 2024–2026 m. įstaigoje buvo atleisti 3 darbuotojai. Vienas iš atleistų darbuotojų atleidimo teisėtumą apskundė Valstybinei darbo inspekcijai ir pirmosios instancijos teismui, kitas – Valstybinei darbo inspekcijai. Abu skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti. Trečiojo darbuotojo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytos žalos įstaigai.
Aplinkos ministerija taip pat yra gavusi anoniminį skundą dėl galimo mobingo VMU darbuotojų atžvilgiu, tačiau pranešta, kad jame pristigo konkrečių įrodymų.
ELTA primena, kad klausimai dėl V. Kaubrės kilo po to, kai viešoje erdvėje pasirodė informacija apie galimą jo tarnybinį romaną. Kovo mėnesį socialiniame tinkle „Facebook“ buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame neva užfiksuotas urėdijos vadovas ir jam pavaldi įstaigos Žmonių kultūros skyriaus vadovė.
Tuomet naujienų portalas Lrt.lt skelbė, jog VMU vadovą V. Kaubrę bei jam pavaldžią darbuotoją galimai sieja romantiniai santykiai. Portalo šaltinių teigimu, įstaigoje tai yra vieša paslaptis.
Savo ruožtu į incidentą sureagavusi VMU kaltinimus vadovui vadino neteisėta veiksmų seka, o pareikštus įtarimus V. Kaubrės pavaldinei dėl galimo nepotizmo darbovietėje – neatitinkančiais tikrovės.
Pats VMU generalinis direktorius viešojoje erdvėje jam reiškiamus kaltinimus dėl galimo tarnybinio romano su pavaldine neigė, kovo mėnesį viešojoje erdvėje išplitusi įrašą vadino sufabrikuotu ir žadėjo imtis teisinių priemonių.
