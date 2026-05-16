A. Veryga apie nesutarimus dėl viceministrų portfelių: kiekvienas priminimas nuskęsta į nebūtį

„Jokioje stadijoje (klausimas – ELTA). Niekas neišsisprendė, niekas nepasikeitė ir, panašu, kad mūsų pagrindiniai partneriai net nebenori girdėti šito klausimo. Jie niekaip nesprendžia jo“, – Eltai šią savaitę teigė A. Veryga.
„Mes vaikiškai atrodome vis primindami. Aš nemanau, kad jie Alzheimeriu serga. Nėra taip, kad pamiršo, tai yra tiesiog ignoravimas, kuris garbės nedaro“, – dėstė „valstiečių“ lyderis.
Kaip skelbė ELTA, tęsiantis nesutarimams dėl viceministrų portfelių atskirose ministerijose, premjerė Inga Ruginienė „valstiečiams“ pasiūlė patarėjo postą, vietoje viceministro, bet partijai tokia alternatyva netiko.
Anot A. Verygos, kalbama ne apie konkrečių žmonių įdarbinimą, o apie atsakomybių pasidalijimą koalicijoje. Politikos pabrėžė, kad pagal susitarimą „valstiečiams“ priklauso du viceministrų portfeliai.
„Tie buvę pasvarstymai apie patarėjų pozicijas ar panašiai... Mes nenorime kažkokio konkretaus žmogaus įdarbinti (...). Mes nenorime, kad čia kažkas įdarbinimo agentūra dirbtų, bet tai yra tiesiog sričių pasidalinimas. Žemės ūkis buvo ir yra svarbi sritis, kur mes matome ir savo rinkėjams labai svarbią vietą ir norime prisidėti prie politikos įgyvendinimo. Bet šiandien tas pažadas yra neįgyvendintas ir kiekvienas priminimas nuskęsta, kaip į nebūtį“, – teigė politikas.
Anot A. Verygos, Vyriausybės vadovė galėtų šį klausimą išspręsti „per pusvalandį“, tačiau to nedaro. Todėl politikas linki premjerei drąsos.
„Aš jau esu sakęs, užtektų premjerei pusės valandos pasikviesti ministrą ir pasakyti, kaip turi būti padaryta. Ir tai būtų padaryta. Manau, kad čia yra ir politinio nepatyrimo, ir tam tikros drąsos klausimas. Linkiu premjerei drąsos suprasti, kad ji tikrai yra premjerė ir jos žodis Vyriausybėje yra paskutinis. Ji gali labai greitai šitą klausimą išspręst“, – teigė LVŽS pirmininkas.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad ministrė pirmininkė ir toliau ieškos būdų, kaip išspręsti susidariusią situaciją.
„Nors klausimas nėra lengvas, premjerė ir toliau kalbėsis su „valstiečių“ atstovais ir ieškos sprendimo, kuris būtų priimtinas visoms pusėms“, – Eltai nurodė Vyriausybės vadovės atstovas.
ELTA primena, kad konfliktas tarp „aušriečių“ ir „valstiečių“ kilo po to, kai Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) kuruojanti „Nemuno aušra“ atleido iš pareigų LVŽS deleguotą žemės ūkio viceministrą Artūrą Pekauską ir ministro patarėją Mindaugą Petkevičių.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis tikino, kad jie abu pareigas paliko savo noru.
LVŽS lyderis teigė, kad tokia situacija susiklostė, „valstiečiams“ nepaklusus reikalavimui priimti „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.