K. Budrys saugumo politikos konferencijoje: turime kurti koalicijas, kurios geba veikti, ne tik diskutuoti

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), savo pasisakyme K. Budrys pabrėžė, kad globalioje saugumo architektūroje nebeliko geografinių komforto zonų, o tai, kas vyksta Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, tiesiogiai veikia Europos saugumą – ir atvirkščiai. Ministro teigimu, Europa šiame regione jau yra matoma, bet jos įtaka vis dar nepakankama.
K. Budrys teigė, kad Europos ir Indijos ir Ramiojo vandenyno partnerystė turi būti grindžiama ne tik bendrais rūpesčiais, bet ir bendra atsakomybe, pajėgumais bei veiksmais.
„Jeigu siekiame stabilumo tiek Europoje, tiek Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, turime mažinti pažeidžiamumus, ginti taisykles, saugančias suverenitetą, ir kurti koalicijas, kurios geba veikti, o ne tik diskutuoti. Būtent tai ir reiškia būti „kartu“, – šeštadienį URM išplatintame pranešime teigė K. Budrys.
K. Budrys akcentavo, kad Lietuva, remdamasi Europos Sąjungos (ES) bendradarbiavimo su Indijos ir Ramiojo vandenyno regionu strategija, patvirtino savo nacionalinę strategiją. Ministro teigimu, tai nėra vien geografinis išsiplėtimas – tai suvokimas, kad mūsų saugumas, gerovė ir atsparumas tiesiogiai priklauso nuo procesų šiame regione.
„Susiduriame ne su atskiromis regioninėmis krizėmis, o su vieninga, tarpusavyje susijusia strategine aplinka. Europos ir Indijos ir Ramiojo vandenyno saugumas vis glaudžiau susipina – ekonomiškai, technologiškai ir saugumo srityje“, – sakė jis.
Kaip informavo ministerija, savo pasisakyme K. Budrys taip pat akcentavo Europos ir Indijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo svarbą. Ministras teigė, kad Lietuva sveikina laisvosios prekybos derybų su Australija, Indonezija ir Indija užbaigimą ir ragina kuo greičiau įgyvendinti šiuos susitarimus.
„Taip pat raginame spartinti derybas su Malaizija, Tailandu ir Filipinais – šie susitarimai atveria rinkas, stiprina tiekimo grandinių diversifikaciją ir didina tiek ES, tiek Indijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominį atsparumą“, – teigė ministras.
K. Budrys taip pat pabrėžė, kad kartu būtina bendradarbiauti ir stiprinant gynybos pramonės pajėgumus. Jo teigimu, Europa ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regionas turi veikti išvien kuriant greitesnę, labiau integruotą gynybos inovacijų ekosistemą, sujungiančią startuolius, pramonę ir valstybės institucijas, kad inovacijos kuo greičiau pereitų nuo idėjos prie praktinio pritaikymo.