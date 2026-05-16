Kaune iškeltas plakatas su užrašu „STOP masinei imigracijai“

Į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi skaitytoja, atsiuntusi vaizdo įrašą, kuriame matomas ant Kleboniškio pėsčiųjų viaduko pakabintas plakatas bei keli vėliavomis mojuojantys asmenys.
Ant plakato taip pat nurodytas susirašinėjimų platformos „Telegram“ kanalas „Lietuvos Gynėjai“.
Viešai prieinamame kanalo aprašyme skelbiama, kad grupė organizuoja patriotinius renginius, pasisako už tradicinės šeimos vertybes.
Susiję straipsniai
„Puoselėjam tėvynę, darom patriotinius renginius. Už lietuvišką Lietuvą“, – rašoma grupės aprašyme.
Panašus plakatas prieš kelias savaites buvo iškeltas ir Vilniuje.
Kaip rašė naujienų portalas „Delfi“, tą kartą protestuotojai prieš masinę imigraciją buvo užpulti rusiškai kalbėjusių asmenų, Policija aiškinosi incidento aplinkybes.
„Paskutinėje vietoje prie pėsčiųjų tilto, kai atvyko pirmoji mašina, išlipo trise ir nešėsi plakatą buvo užpulti keturių vyrų. Vienas iš galo smogė į galvą gale nešančiam tentą, jį pagriovė, pagrobė tentą ir su juo pabėgo. Viena mergina bandė juos vytis ir bandė filmuoti“, – naujienų portalui „Delfi“ komentavo vienas iš protesto Vilniuje dalyvių.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas patvirtino informaciją, kad šeštadienį Kaune vyko piketas prieš masinę imigraciją.
Pareigūno teigimu, akcija vyko keliose Kauno vietose. Be Kleboniškio pėsčiųjų viaduko, žmonės rinkosi ir prie stumbro statulos Savanorių prospekte.
Policijos duomenimis, renginio metu viešosios tvarkos pažeidimų neužfiksuota.