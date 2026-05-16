Lietuvos pasienyje neteisėti migrantai nepasirodė, bet jie plūsta į kaimyninę šalį

Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), į kaimyninę šalį bandė pakliūti net 57 neteisėti migrantai.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti 724 neteisėtiems migrantantams.
2025 m. VSAT pareigūnai užkardė 1 652 užsieniečių bandymus įsibrauti iš Baltarusijos, 2024 m. pasieniečiai užkirto kelią neleistinose vietose prasmukti 1 002 tokiems atėjūnams, 2023 m. VSAT pareigūnai į Lietuvą neleido taip įsibrauti 2 643 užsieniečiams, 2022 m. Lietuvos pasieniečiai apgręžė 11 211 iš Baltarusijos neteisėtai bandžiusių patekti migrantų.
pasieniečiaiValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Baltarusija
Rodyti daugiau žymių