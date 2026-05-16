Pilietiškumo egzamine žinias pasitikrino beveik 10 tūkst. dalyvių

2026 m. gegužės 16 d. 08:40
Gegužės 14-ąją minėjus Pilietinio pasipriešinimo dieną, visoje Lietuvoje buvo rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas, kuriame žinias pasitikrino beveik 10 tūkst. dalyvių, skelbia Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Ministerijos teigimu, šių metų egzaminas sulaukė aktyvaus mokyklų bendruomenių, studentų, įvairių profesinių sričių atstovų bei diasporos įsitraukimo. Organizatorių duomenimis, daugiausia dalyvių egzaminą laikė didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau aktyvumas buvo juntamas ir mažesniuose regionuose bei užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenėse.
Iš visų egzamino dalyvių net 70 proc. sudarė moksleiviai iš visos Lietuvos, 4 proc. – studentai iš aukštųjų mokyklų, 2 proc. diasporos atstovai, beveik 24 proc. dalyvių sudarė likę visuomenės atstovai.
Anot egzamino organizatorių, aktyvioji visuomenės dalis, kuri ėmėsi veiksmo ir dalyvavo egzamine, turėjo gana aukštą žinių lygį – beveik 200 dalyvavusiųjų teisingai atsakė visus uždaro tipo klausimus, 73 proc. sėkmingai įveikė bent 20 klausimų.
Pasibaigus egzaminui, per 7 dienas iš skirtingų sričių ekspertų sudaryta komisija įvertins atviro tipo klausimus ir nutars, kurie 12 Pilietiškumo egzamino dalyvių pademonstravo aukščiausią žinių lygį. Pilietiškumo egzamino apdovanojimai planuojami gegužės 29 d. Vilniuje, su laimėtojais bus susisiekta tiesiogiai jų nurodytais kontaktais.
Egzaminas vyko nuotoliu, todėl dalyvauti jame nuo 8 iki 18 val. galėjo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys piliečiai. Ministerijos teigimu, trečius metu rengiamas egzaminas truko 40 minučių. Per šį laiką jo dalyviams buvo pateikti 33 testo klausimai ir vienas atviras klausimas apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms.
Trečią kartą vykusį Pilietiškumo egzaminą organizavo KAM kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie ministerijos.
Pilietiškumo egzamino partneriai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Lietuvos šaulių sąjunga, Vilniaus universitetas, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA). Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
Ministerijos duomenimis, pernai Pilietiškumo egzaminas pritraukė daugiau kaip 8 tūkst. dalyvių.
 
