G. Nausėda apie JAV karių Europoje perdislokavimą: ko gero, nauja mozaika dar nėra sudėliota

„Šiuo metu mes matome didesnį paveikslą perdislokavimo. Ir, ko gero, dar tas paveikslas, nauja mozaika nėra sudėliota. Mano turimomis žiniomis, tikrai Jungtinių Amerikos Valstijų vadovybė labai atidžiai seka šio regiono situaciją, gerai supranta mūsų saugumo reikmes“, – sekmadienį žurnalistams Kėdainiuose teigė G. Nausėda.
„Todėl labai tikiuosi, kad visų šitų perdislokavimų pasekoje galėsime ir toliau džiaugtis ir didžiuotis Jungtinių Amerikos Valstijų karių buvimu čia, Lietuvoje“, – pridūrė jis.
Prezidentas akcentuoja, kad Lietuva visada buvo patikima partnerė.
„Ką Lietuva gali pasiūlyti – tai patikimą partnerystę. Niekada niekas mumis nenusivylė, visada žiūrėjome į savo pareigas ir savo misijas rimtai ir ketiname tai daryti ateityje“, – sakė jis.
Visgi G. Nausėda pažymėjo kol kas negalįs pasakyti, kada JAV priims galutinius sprendimus dėl Lietuvoje dislokuotų savo karių.
„Tikrai labai sunku prognozuoti, kadangi matote, procesai yra gana dinamiški, įvykiai veja vienas kitą ir tikrai nenorėčiau užbėgti už akių. Nes sutikite, tikrai sprendimai priklauso ne nuo mūsų, sprendimai priklauso nuo pačių Jungtinių Amerikos Valstijų“, – teigė jis.
ELTA primena, kad JAV Gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus.
„The Wall Street Journal“ cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės (EUCOM) ir kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai.
Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę devynių mėnesių rotaciją.
JAV kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas.