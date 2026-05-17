G. Nausėda sureagavo į kaltinimus D. Žalimui

„Aš manau, kad pirmiausiai tarnybos turi dirbti savo darbą, tai aš šį atvirą laišką ir persiunčiau Generalinei prokuratūrai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaltinimai rimti. Juo labiau, kad kaltinimai yra nukreipti į mūsų europarlamentarą, poną Žalimą“, – sekmadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Ir dėl to šiandieną aš susilaikysiu nuo kažkokių savo asmeninių vertinimų. Palaukime, kol tyrimas bus baigtas, kokie bus veiksmai toliau. Visą tai mes pamatysime, o jau tada galėsime ir politinį vertinimą pateikti „, – akcentavo prezidentas.
Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos „Teisės ir demokratijos centre“, kuriam anksčiau vadovavo D. Žalimas.
Tyrimas pradėtas gavus Europos Parlamento nario Petro Gražulio bei Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos „Teisės ir demokratijos centras“ veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų 2021–2025 metais panaudojimo.
„Kadangi šiuose pareiškimuose nurodomas aplinkybes galima patikrinti tik ikiteisminio tyrimo priemonėmis, priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 222 straipsnio „Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas“ 1 dalį“, – rašoma prokuratūros pranešime.
ELTA primena, kad Europos Parlamento narys P. Gražulis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas atlikti tyrimą ir įvertinti D. Žalimo galimai įvykdytą nusikalstamą veiklą netinkamai panaudojant gautą biudžetinį finansavimą – beveik 200 tūkst. eurų.
Pasak jo, buvo viešai skelbiama, kad D. Žalimas vykdo teisinę pagalbą ir ekspertinį darbą, susijusį su žmogaus teisių klausimais Baltarusijoje. Tam tikslui ir gavo tuos kelis šimtus tūkstančių eurų iš įvairių ES ir Lietuvos fondų. Bet Baltarusijos opozicijos atstovai, pasak P. Gražulio, esą informavo, kad nėra nei matę, nei girdėję apie jokią D. Žalimo veiklą jų labui.
Visgi D. Žalimas Eltai sakė, kad jam abejonių dėl „Teisės ir demokratijos centro“ finansų niekada nekilo. Taigi, politiko įsitikinimu, pareigūnai šiuo atveju tiesiog atliks centro buhalterinę patikrą ir viskas esą tuo ir baigsis.