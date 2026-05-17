G. Palucko ir jo sutuoktinės byloje – naujos detalės iš prokuratūros

Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės parlamentui išsiųstame kreipimesi dėl neliečiamybės panaikinimo Seimo nariui G. Paluckui buvo nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Prokurorė nurodė, kad minėtas tyrimas atliekamas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius. Vienas jų numato atsakomybę už piktnaudžiavimą, kitas – už neteisėtą praturtėjimą.
Ketvirtadienį paaiškėjo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyboje apsilankiusiam G. Paluckui buvo pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Anksčiau prokuratūra patvirtino, kad įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir politiko sutuoktinei I. Paluckei.
„Įtarimai pareiškiami dėl tokios nusikalstamos veikos, dėl kurios surenkama pakankamai duomenų, kad asmuo galimai padarė tą nusikalstamą veiką. Tyrimas tęsiamas toliau“, – Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Neatmetama, kad pareigūnams surinkus daugiau duomenų, G. Paluckui gali būti pareikšti įtarimai ir dėl galimo piktnaudžiavimo.
Seimo iniciatyva pernai piktnaudžiavimas iš sunkaus nusikaltimo buvo priskirtas apysunkiam. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas padarė minėtą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. Už šias veikas atsako ir juridinis asmuo.
Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn už neteisėtą praturtėjimą traukiamas tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Neteisėtai galėjo įgyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui skirtame kreipimesi nurodoma, jog G. Paluckas su žmona I. Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
G. Paluckas yra teigęs galintis pagrįsti lėšų, kuriomis buvo įsigytas turtas, kilmę.
„Verslo žinios“ skelbė, kad G. Paluckas nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Anksčiau teistas už piktnaudžiavimą
2007–2009 m. laikotarpiu sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjęs G. Paluckas 2010 m. buvo nuteistas už piktnaudžiavimą, organizuojant žiurkių naikinimo paslaugų pirkimą. Šį nuosprendį po poros metų patvirtino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT).
Politikui buvo skirta lygtinė dviejų metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat priteista atlyginti žalą – kiek daugiau nei 57 tūkst. litų (apie 16,5 tūkst. eurų).
Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, beveik po metų nuo LAT sprendimo, 2013-ųjų birželį, G. Paluckas pateikė prašymą atidėti teismo nuosprendžio vykdymą. Politikas siūlė iš karto į savivaldybės biudžetą pervesti 15 tūkst. litų (apie 4,3 tūkst. eurų), o likusią dalį atlyginti iki 2015 m. pabaigos, kiekvieną mėnesį mokant po 3 tūkst. litų (apie 867 eurus).
Nors 2013 m. liepą tuometis administracijos direktorius Valdas Klimantavičius patvirtino G. Palucko prašymą, žalą būsimasis premjeras pradėjo grąžinti vėluodamas – tik 2014 m. gegužę, kai savivaldybei pervedė 40 tūkst. litų (maždaug 11,5 tūkst. eurų). Be to, Vilniaus savivaldybė nurodė, kad šiame mokėjime politikas paliko didelio kiekio grynųjų pėdsaką.
Priteista suma galutinai buvo atlyginta tik pernai liepą.