L. Kasčiūnas apie kratas pas „aušriečius“ ir koalicijos ateitį: socdemai turi griežtai prisiimti atsakomybę

„Sveiko proto principais vadovaujantis, (kratos – ELTA) turėtų būti katalizatorius. Bet aš kažkaip abejoju, kad bus“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė L. Kasčiūnas.
„Socialdemokratai, akivaizdu, kad turi griežtai prisiimti atsakomybę. Ir, matyt, vienintelis būdas šiek tiek perkrauti sistemą būtų drąsus socdemų sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją arba, galbūt, netgi eiti į mažumos Vyriausybę su opozicijos parama, kurią mes ne kartą esame kaip galimybę išreiškę“, – pabrėžė jis.
Visgi L. Kasčiūnas įsitikinęs, kad koalicija su „Nemuno aušra“ socialdemokratams yra naudinga, o, pasak jo, labiausiai šios sudėties daugumą palaiko Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kuris yra suinteresuotas išlaikyti savo postą.
Susiję straipsniai
„Juozui Olekui turbūt dar norėtųsi pabūti du su puse metų Seimo pirmininku, labai patogi pozicija ir t.t. Ir man atrodo, kai tu kažką pertvarkyti bandysi, tai tavo pozicija tampa derybų mainų objektų. Tai kam Juozui to reikia. Tai dėl to jis, manau, irgi vienas iš jų, kuris cementuoja dabartinę koaliciją“, – sakė konservatorius.
Kaip skelbta, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, ketvirtadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės darbo vietose, partijos „Nemuno aušra“ būstinėje. Be to, pareigūnai lankėsi R. Žemaitaičio namuose bei D. Petkevičienės bute Seimo viešbutyje.
Kratos politikų darbo vietose Seime ir partijos būstinėje vykdytos tęsiant tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
D. Petkevičienė teigė, kad jos kabinete ir Seimo viešbučio bute apsilankę pareigūnai nieko nerado. Politikė pabrėžė esanti įsitikinusi, jog ji nieko blogo nepadarė. Savo ruožtu R. Žemaitaitis sakė, kad jo namuose bei parlamento kabinete apsilankę pareigūnai paėmė Seimo kompiuterį, planšetinį kompiuterį, du telefonus.
ELTA primena, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Laurynas KasčiūnasKonservatoriaiNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių