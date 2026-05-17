Teismas galutinai atmetė neblaivaus vairavusio buvusio Muitinės vadovo D. Žvirono skundą

D. Žvironas prašė panaikinti žemesnės instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti. Jei aukštesnės instancijos teismas nuspręstų, kad teisenos nutraukti negalima, prašyta panaikinti skundžiamą nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.
Vilniaus apygardos teismo teisėjas administracinę bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.
Apeliacinės instancijos teismo nutartyje rašoma, kad teisėjas, susipažinęs su administracinio nusižengimo bylos medžiaga, įvertinęs pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, apeliacinio skundo argumentus nusprendė, kad apylinkės teismo nutartis, kuria policijos nutarimas paliktas nepakeistas, yra teisėta ir pagrįsta, todėl naikinti ją nėra teisinio pagrindo.
Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėjo, ji yra neskundžiama.
D. Žvironas nesutiko su jam inkriminuotu administraciniu nusižengimu, apeliaciniame skunde jis akcentavo, kad buvo pažeistos jo procesinės teisės: jam nebuvo išaiškintos jo teisės ir pareigos, įrodymai nebuvo dokumentuojami tai atliekančių pareigūnų, pareigūnai netinkamai atliko veiksmus, kurie galėjo lemti netikslų neblaivumo patikrinimo rezultatą ir pan.
Jis prašė apygardos teismo išreikalauti iš policijos vaizdo duomenų sistemos administratoriaus metaduomenis ir audito informaciją dėl pareigūnų kūno kamerų įrašų, apklausti pareigūnus dėl vaizdo įrašų nepateikimo bei išreikalauti naudotų alkotesterių duomenų išklotinę ir kt.
Pripažino vartojęs alkoholį
Už vairavimą neblaiviam policija D. Žvironui skyrė 850 eurų baudą ir metams atėmė teisę vairuoti transporto priemones.
Vienas policininkų liudijo, kad D. Žvironas geranoriškai sutiko pūsti į alkoholio kiekio matuoklį. Per teismo posėdį taip pat buvo peržiūrėti policijos pateikti vaizdo įrašai.
Pernai liepos 24-ąją Vilniuje, Verkių gatvėje, prie vairo sustabdytam D. Žvironui buvo nustatytas 0,67 prom. girtumas. Tai lengvas girtumo laipsnis. Įvykio metu Muitinės vadovas atostogavo.
Pirmosios instancijos teisme D. Žvironas nurodė, kad vakare, prieš įvykį, vartojo alkoholį, tačiau nešventė iki ryto, o apie 23 val. vakare baigė vartoti alkoholį. Jis teigė ryte vykęs su žmona į prekybos centrą.
Atliekant neblaivumo patikrinimą, vairuotojui pirmo pūtimo metu buvo nustatytas 0,70 promilių girtumas. D. Žvironas teigė, kad nesijautė neblaivus, todėl kitą dieną vairavo. Teismas pastebėjo, kad pažeidimas užfiksuotas 2025 m. liepos 24 d. 8.45 val., o tai esą reiškia, kad galimai praėjus daugiau kaip 9 valandoms po alkoholio vartojimo vairuotojas vairavo.
„Įvertinus aplinkybes, kada pareiškėjas baigė vartoti alkoholį ir tai, kad pirmuoju pūtimu jam buvo nustatytas 0,70 promilių girtumas, galima spręsti, jog iš vakaro pareiškėjas vartojo stipriuosius gėrimus arba buvo suvartotas nemažas alkoholio kiekis, kadangi praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui, alkoholio kiekio matuoklio duomenys fiksavo pareiškėjo neblaivumą“, – rašoma galutinėje ir neskundžiamoje teismo nutartyje.
Po įvykio Finansų ministerija sudarė komisiją dėl sustabdyto Muitinės departamento vadovo. Rugpjūčio pabaigoje D. Žvironas buvo atleistas iš pareigų.
ELTA primena, kad 2021 metų birželį laimėjęs konkursą, D. Žvironas į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas buvo paskirtas pirmai kadencijai.
