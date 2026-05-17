Tiesiai iš įvykio vietos: dėl nukritusio drono tarnybos iki pat vėlumos sukeltos ant kojų

2026 m. gegužės 17 d. 23:22
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare pranešta, kad Utenos rajone, Samanės kaime, rastas sudužęs dronas. Neametama, kad tai gali būti karinis ukrainiečių dronas.
Naujienų portalo Lrytas fotografas Vygintas Skaraitis nuvyko į Utenos rajoną.
Jo teigimu, iki pat vėlumos ten budi policijos pareigūnai, kurie per kelis kilometrus užtvėrė privažiavimus prie vietos, kur rastas dronas.
Primename, kad pranešimas apie nukritusį droną gautas 19 val. 14 min. Jį aptiko gyventojai.
Tuo metu Lietuvos kariuomenė nurodė, kad radarai sekmadienį drono nefiksavo.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) teigimu, tarnybos tikslina aplinkybes, vertina situaciją įvykio vietoje ir užtikrina teritorijos saugumą.
„Gyventojų prašome laikytis atokiau nuo įvykio vietos ir radinio, nejudinti objekto ar jo nuolaužų. Pastebėjus galimas nuolaužas ar turint reikšmingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti skubios pagalbos numeriu 112 ir nurodyti vietą.
Taip pat raginame susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose – tai gali trukdyti tarnybų darbui“, – į gyventojus kreipės NKVC.
