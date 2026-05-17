Po žinios apie nukritusį droną – skubi NKVC konferencija: kas žinoma

Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19 val. 14 min. NKVC teigimu, šiuo metu tarnybos tikslina aplinkybes, vertina situaciją įvykio vietoje ir užtikrina teritorijos saugumą.
NKVC pažymi, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai šiandien drono nefiksavo.
„Gyventojų prašome laikytis atokiau nuo įvykio vietos ir radinio, nejudinti objekto ar jo nuolaužų. Pastebėjus galimas nuolaužas ar turint reikšmingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti skubios pagalbos numeriu 112 ir nurodyti vietą. Taip pat raginame susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose – tai gali trukdyti tarnybų darbui“, – rašo NKVC.
K. Budrys atsakė, koks dabar Lietuvos santykis su Baltarusija: įspėja važiuojančius ten – nelįskite į nasrus
Teigiama, kad daugiau informacijos bus pateikta, kai tarnybos turės patikrintus ir patvirtintus faktus.
„Informaciją atnaujinsime, kai tik tarnybos baigs pirminį patikrinimą ir bus galima pateikti patvirtintus duomenis“, – informuoja centras.
NKVC surengė spaudos konferenciją
Po žinios apie droną NKVC surengė spaudos konferenciją. Jos metu NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas suteikė daugiau informacijos apie tai, kas jau žinoma.
„Pagal pirminius požymius, ką mes matome iš nuolaužų, greičiausiai tai yra ukrainietiškas dronas. <...> Turbūt svarbiausia žinia, kad nesimato sprogimo žymių“, – teigė V. Vitkauskas.
Tiesa, NKVC vadovas negalėjo atsakyti, ar iš Ukrainos sulaukta perspėjimų.
Kadangi drono nefiksavo radarai, pasakyti, kuriuo tiksliai metu jis kirto Lietuvos teritoriją, kol kas negalima. Tačiau greičiausiai tai įvyko šiandien.
Tačiau aiškėja, kad nukritusį droną rado gyventojai. Vietovė, kurioje aptiktas dronas, nuo Baltarusijos ir Latvijos sienų yra nutolusi maždaug tokiu pačiu atstumu – 50 kilometrų.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.