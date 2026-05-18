A. Bužinską apklausė teisėsauga

2026 m. gegužės 18 d. 16:58
Austėja Paulauskaitė
Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaites buvo atliktos kratos, praneša naujienų portalas „Delfi“.
Tai portalui patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„Galime patvirtinti, kad A. Bužinsko apklausa yra įvykusi. Apklausos turinys yra nekomentuojamas“, – teigiama atstovės atsakyme „Delfi“.
Kaip skelbta, apie tai, kad prieš kelias savaites Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir kabinete atliktos kratos, jis pats pranešė savo „Facebook“ paskyroje.

Savo ruožtu policija taip pat patvirtino, jog kratos buvo atliktos A. Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje.
Pažymėta, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio 1 dalį ir 229 straipsnį.
BK 228 straipsnis numato atsakomybę už piktnaudžiavimą, o 229-asis – už tarnybos pareigų neatlikimą.
Policija skelbė, kad atliekant ikiteisminį tyrimą šių metų balandžio 10 d. priimtas nutarimas apklausti A. Bužinską kaip liudytoją, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką.
