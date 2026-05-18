Lietuvos dienaAktualijos

Dėl Utenos r. nukritusio drono – Generalinės prokuratūros žinia

2026 m. gegužės 18 d. 10:34
Incidentas, kurio metu į Utenos rajone esantį kaimą įskrido ir nukrito galimai karinis dronas, bus tiriamas jau atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako Generalinė prokuratūra.
Daugiau nuotraukų (13)
„Incidentas tiriamas ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje“, – Eltą informavo Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
Kaip vienas iš epizodų 2022 m. pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tiriami ir kiti Lietuvoje įvykę incidentai, susiję su įskridusiais dronais.

Užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos: naujausia informacija apie Utenos r. nukritusį droną

ELTA primena, kad kovo mėnesį į Lietuvą įskrido ir Varėnos rajone ant Lavyso ežero nukrito, kaip vėliau paaiškėjo, ukrainietiškas dronas. Kariuomenė informavo, jog objektas nebuvo užfiksuotas radarų.
Pernai liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.
Susiję straipsniai
Dėl drono iš Utenos mero lūpų – aštri kritika: nėra informuojamas, žino tik tai, ką rašo žiniasklaida

Dėl drono iš Utenos mero lūpų – aštri kritika: nėra informuojamas, žino tik tai, ką rašo žiniasklaida

Lietuvoje aptikus dar vieną droną – skubus G. Nausėdos ir R. Kauno susitikimas

Lietuvoje aptikus dar vieną droną – skubus G. Nausėdos ir R. Kauno susitikimas

R. Kaunas: Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia laiko

R. Kaunas: Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia laiko

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d – tuomet šalies oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė.
Utenos rajonasDronas LietuvojeGeneralinė prokuratūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.