Lietuvoje aptikus dar vieną droną – skubus G. Nausėdos ir R. Kauno susitikimas

2026 m. gegužės 18 d. 09:29
Sekmadienį Utenos rajone nukritus dronui, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.
Šis susitikimas numatytas šalies vadovo darbotvarkėje.
Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
NKVC pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas pirmadienį LRT radijui teigė, kad Lietuvos teritorijoje greičiausiai nukrito ukrainiečių dronas. Taip pat, pasak jo, kol kas duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis, nėra.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
