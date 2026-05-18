Lietuvos medikų grupė išgyveno siaubingą Rusijos ataką Dnipre: „Jutome kiekvieną smūgį“

Gegužės 18-osios naktį per kruvinus okupantų išpuolius dronais ir raketomis Dnipre buvo sužeisti mažiausiai 26 žmonės. Taip pat buvo masiškai atakuotos Odesos, Černihivo ir kitos sritys.
Lietuvių slaugos specialistų grupės stažuotę į Ukrainą organizavo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESCC). Šios, kaip ir ankstesnių grupių kelionės tikslas – pagalba sužeistiesiems.
Pasiaukojamai dėl Ukrainos triūsianti V. Jankienė yra ESCC vyriausioji patarėja ir projekto koordinatorė, paramą užpultai valstybei organizuojančios „Blue/Yellow“ savanorė, gyvenanti Kelmės rajone. Nuo plataus masto invazijos pradžios ji jau daugiau nei 40 kartų vyksta į pagalbos Ukrainai misijas, stažuotes.
Tapo kraupių išpuolių liudininkais
Pirmadienio naktį medikų grupė iš Lietuvos tapo tiesiogine okupantų žiaurumo liudininke, jiems surengus teroristinį išpuolį Dnipre.
„Likome visi sveiki, bet ligoninė, kurioje esame, nukentėjo. Ligoninės medikai atlaikė stoiškai. Dirba toliau. Mūsų komanda prisijungė kartu. Komandos nariai jaučiasi gerai, kiek įmanoma tokiomis sąlygomis.
Man svarbiausia buvo stebėti, kaip jie jaučiasi. Apie save galvoju mažiausiai. Bet man tikrai viskas gerai“, – portalą Lrytas informavo V. Jankienė.
Ir gydo, ir semiasi patirties
Pasak V. Jankienės, stažuotės į Ukrainą tikslas, kaip ir prieš tai buvusių grupių – visi pagalbos teikimo sužeistajam etapai.
„Tačiau turinys labai priklauso nuo taktinės situacijos.
Saugumas yra prioritetas, todėl informacija nuolat stebima ir stažuotės turinys gali būti keičiamas priklausomai nuo aplinkybių.
Medikai semiasi patirties pagalbos teikime ir karo traumos gydyme realiomis karo sąlygomis“, – pasakojo V. Jankienė.
Saugumo sumetimais kelionės trukmė, Lietuvos medikų grupės skaičius ir kitos detalės nėra įvardijamos.
Papildyta SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro pranešimu:
„Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) informuoja, kad po intensyvios dronų atakos Dnipre visi Mečnikovo ligoninėje stažuotę pradėję Lietuvos medikai yra saugūs.
Su stažuotės dalyviais palaikomas nuolatinis ryšys, o suplanuota stažuotė tęsiama.
Pirmoji stažuotės diena Lietuvos medikams prasidėjo slėptuvėje – visą naktį trukusios atakos metu buvo apgriauta ligoninės infrastruktūra, smūgiai teko energetikos objektams ir gyvenamiesiems namams. Nepaisant sudėtingų aplinkybių, su medikais nuolat palaikomas ryšys, o jų saugumas išlieka svarbiausiu prioritetu“.
