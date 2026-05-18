NATO naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2026 m. gegužės 18 d. 13:55
Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo patruliuoti Estijoje ir Latvijoje bei tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Anot ministerijos, praėjusį antradienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20, o ketvirtadienį – dviejų orlaivių SU30S.
Visi jie skrido tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be skrydžio plano, du iš trijų – be radiolokacinio atsakiklio, taip pat nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai du kartus patruliavo Latvijoje, taip pat – Estijoje.

Sekmadienį sąjungininkų naikintuvai kilo perimti galimai bepilotį orlaivį Latvijos pasienyje ir bepiločio orlaivio paieškai Lietuvos oro erdvėje.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
