Naujausios žinios apie droną Utenos rajone: aptiko žolę pjovęs gyventojas, greičiausiai – ne „Shahed“ tipo

2026 m. gegužės 18 d. 11:37
Utenos rajone sekmadienio vakarą nukritus, kaip įtariama, ukrainietiškam kariniam dronui, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis pirmadienį priešpiet pateikė naujausią informaciją apie vykdomus darbus.
Anot jo, įvykio vietoje darbai sekmadienį vyko iki sutemų – jie intensyviai tęsiami ir pirmadienį ryte.
M. Puskunigio teigimu, pareigūnų operacija gali užtrukti, nes dalis drono nuolaužų yra susmigusios į žemę. Taip pat matoma daug smulkių sudužusio bepiločio detalių.
„Drono nuolaužos yra įsmigę į žemę – vyksta tyrimas“, – netoli įvykio vietos Utenos rajone žurnalistams kalbėjo Utenos policijos komisariato viršininko pavaduotojas.

Tiesa, incidento vietos pasiekti neįmanoma ir žurnalistams – čia budi policijos pareigūnai, greitosios pagalbos automobilis, ugniagesiai.
Pasak M. Puskunigio, įvykio vieta aptverta 500 metrų atstumu – taip stengiamasi ją apsaugoti, kad neprieitų pašaliniai asmenys.
„Teritoriją saugo penki pareigūnai“, – nurodė M. Puskunigis.
Pavojus, pasak pareigūno, aplinkiniams gyventojams negresia.
„Sodybos savininkus paprašyta nebūti namuose, iš vienos sodybos žmonių taip pat paprašyta išvažiuoti, ir jie turėjo galimybę išsikelti kitur“, – nurodė jis.
Pasak M. Puskunigio, drono nuolaužas sekmadienį pastebėjo žolę pjovęs gyventojas – jis kreipėsi į policijos pareigūnus.
„Kreipėsi konsultuotis ir iš karto pareigūnai suprato, kad tai gali būti nukritęs dronas“, – kalbėjo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas.
Pareigūnas taip pat pakartojo, kad duomenų apie tai, jog dronas galėjo būti su sprogmenimis, kol kas nėra. Toliau laukia tikslūs apžiūros darbai, teigė M. Puskunigis.
Policijos atstovas patikino, kad kol kas nėra kalbama apie „Shahed“ tipo droną.
„Pagal tas nuolaužas manau, kad tai nepanašu į tą droną“, – sakė jis.
Anot M. Puskunigio, dronas Samanės kaime nukrito maždaug 300 metrų nuo artimiausios sodybos.
Policijos atstovas pridūrė, kad sekmadienio vakarą dėl drono gauti du gyventojų pranešimai, taip pat pirmadienį gauta informacija iš vietinių, jog šie girdėjo drono garsą.
